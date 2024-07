Greșeala banală care i-a ars la buzunar pe niște români în Slovenia. Pe ce au plătit 150 de euro dintr-un foc

Sezonul vacanțelor este încă în toi! Tot mai mulți români aleg să plece peste hotare, în diverse destinații din Europa. Există și cazuri când turiștii iau diverse țepe din cauza cazărilor, a restaurantelor ori a taxelor de drum. Motivele sunt numeroase, mai ales dacă pleci cu mașina la drum pentru că trebuie să scoți bani frumoși din buzunar. A fost și cazul unor români, care s-au ales cu o amendă uriașă în Slovenia, imediat cum au intrat în țară. Care a fost greșeala lor?

Vacanța unor români s-a transformat brusc într-un coșmar, după ce au intrat în Slovenia. La 9 kilometri de graniță, aceștia au fost trași pe dreapta de către oamenii legii. Au fost scuturați de 150 de euro dintr-un foc, pentru că nu plătiseră vinieta. Sabina nu a înțeles de ce polițiștii le-au dat amendă pe loc, pentru că nici nu aveau unde să plătească vinieta.

Pentru că nu știa dacă se poate contesta, aceasta a ținut să-i întrebe și pe alți români pe un grup de Facebook destinat vacanțelor. Nici bine n-a început să povestească, căci părerile au început să curgă. Mulți i-au spus că nu mai are ce să facă în acest caz, pentru că ar fi trebuit să facă vinieta online dacă nu aveau o benzinărie în drum.

CITEȘTE ȘI: CU SEJURUL PLĂTIT, AU DORMIT AFARĂ! IREAL CE AU PĂȚIT 4 FAMILII DIN IAȘI DUPĂ CE AU AJUNS LA CAZAREA DIN GRECIA

”Bună tuturor! Tocmai am intrat în Slovenia, la 9 km de graniță am fost opriți de un filtru de politie și amendați 150 de euro pentru ca nu aveam vigneta. În graniță era o benzinărie, dar un filtru de politie ne-a deviat, am zis ca vom intra în următoarea benzinărie. Nu am mai apucat… A mai pățit cineva asa ceva? Se mai poate face ceva? Rog răuvoitorii să se abțină, as vrea informații concrete. Multumesc!”, se arată în postarea făcută de Sabina, pe grupul de facebook, ”Vacanțe doi it yourself”.