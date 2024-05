BANC | „Bulă, ce să port pe plajă ca să întoarcă toți capul după mine?”

Dragi cititori, CANCAN.ro vă pune la dispoziție un banc copios ca să vă începeți ziua într-o notă pozitivă. Este important ca în fiecare zi să zâmbiți. O zi în care nu ați râs este o zi pierdută. Veți râde cu siguranță cu lacrimi după ce veți citi această glumă! Protagonistul bancului de azi este nimeni altul decât simpaticul și celebrul Bulă.

– Bulă, sunt în magazin și vreau să-mi cumpăr ceva pentru la vară, că mi-ai promis că mergem în concediu la mare.

– Ce, Bubulino?

– Bulă, ce să port pe plajă ca să întoarcă toți capul după mine?

– Schiuri, Bubulino!

De ce a rupt Bulă logodna cu Bubulina

– Bulă, de ce ai rupt logodna cu Bubulina?

– I-am spus că unchiul meu e super bogat.

– Și?

– Și acum îmi e mătușă!

Bula era elev in clasa 1.

In fiecare zi venea cu hamsii de mirosea școala ca o pescărie.

La un moment dat învățătoarea îi anunță că a doua zi vor avea inspecție și îi atrage atenția lui Bulă să lase hamsiile acasă măcar în ziua respectivă și să își ia altceva de mâncare la el.

A doua zi, inspecție! Ora decurge bine, vine pauza.

Inspectorul rămâne și în pauză să vadă ce fac elevii, dacă mănâncă frumos și igienic.

Fiecare își pune șervețelul pe masă și scoate unul un sandwich, altul biscuiți, etc.

Bula intinde un prosop pe masă și scoate dintr-o pungă o grămadă de icre negre.

Invățătoarea înlemnește, inspectorul salivează.

După ce trece inspecția, învățătoarea îl ceartă pe Bulă:

– Bine, măi, obraznicule, până acum veneai cu hamsii și acum vii cu icre negre? De unde le ai?

– Nu, doamnă! Toată noaptea am stat și am scos ochii la hamsii..

