Adelina Pestrițu, neinspirată în alegerea hainelor. Fanii au criticat-o: ”Doamne, cât de urât este!”

Adelina Pestrițu este, fără doar și poate, una dintre cele mai frumoase femei din show-biz-ul autohton. Însă, deși are aproape două milioane de urmăritori pe Instagram, frumoasa brunetă poate face și alegeri neinspirate în alegerea hainelor.

Atunci când a postat o fotografie într-un costum de baie roz, următorii ei au taxat-o imediat. „Fată dragă, ești slabă rău! Iartă-mă, poate greșesc. Și da, cum ți-a mai scris cineva la comentarii: buzele tale sunt exagerat de umflate”, „Nașpa. Nu îmi place deloc cum îți stă… slipul e bestial”, „Zici că ai Pampers pe tine”, „Arată ca slipul lu’ bunică-mea de acum 50 de ani. Așa e moda acum?” și „Ești impecabilă de la zâmbet, până-n vârful unghiilor. De la atitudine, până la decor. Totul este perfect! Dar permite-mi să-ți spun părerea despre acești… slipi. Par niște scutece gigantice. Nu cred că avantajează pe nimeni acest model și au o formă ridicolă. Să ne înțelegem, tu ești superbă în orice condiții” au fost câteva dintre reacțiile internauților.

Văzând că primește atâtea comentarii, Adelina Pestriți nu a stat pe gânduri și le-a răspuns fanilor: „Atâtea păreri când nimeni nu le cere. De ce?”, „Nu știu de ce îți exprimi părerea când nimeni nu ți-a cerut-o” și „Este mărime mica, însă așa este modelul. Știu ce spui și sunt de acord că slipul este puțin mai larg”.

Adelina Pestrițu, despre activitatea din mediul online

De când a renunțat la televiziune, Adelina Pestrițu și-a concentrat atenția în mediul online, acolo unde a adunat un număr impresionat de urmăritori, devenind unul dintre cei mai celebri influenceri din România. Vedeta a recunoscut că activitatea din mediul online îi ocupă tot timpul, însă îi aduce și venituri pe măsură.

„Din social media îți poți cumpăra case, mașini, poți face investiții și îi poți ajuta și pe cei din jurul tău. Trebuie doar să știi cum să gestionezi această putere. (…) 90% din timpul meu îl petrec cu telefonul în mână, fie că postez pozele pentru care am tras sute de cadre înainte, până am ales-o pe cea favortiă, fie că scriu un articol pe blog, filmez un vlog, pozez pentru diverse campanii pe care le am în desfășurare sau stabilesc întâlniri cu posibili colaboratori”, a spus Adelina Pestrițu.

