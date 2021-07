Anul și mașina! Adelina Pestrițu și-a pus în vânzare bolidul cumpărat vara trecută

Adelina Pestrițu își schimbă din nou mașina. Vedeta din online vinde Porche-ul Cayenne, după ce chiar anul trecut l-a achiziționat.

Influencerița și-a anunțat prietenii pe Instagram de schimbare pe care o face. Adelina a mărturisit că îi pare rău că se desparte atât de repede de această mașină, dar spune că s-a îndrăgostit de o altă „EDA”.

„Dragii mei, în cazul în care sunteți în căutarea unei mașini spațioase, foarte bine întreținută, cu kilometric puțini, vă invit să dați Swipe Up, pentru că EDa mea este de vânzare. Am pus ochii pe o altă EDA. Așadar, pentru cea de acum trebuie să caut un alt proprietar. Îmi pare rău să mă despart de ea, dar nu am ce să fac, m-am îndrăgostit de o altă EDA.

Se pare că EDA mea este de mare interes, pentru că ați intrat atât de muli într-un timp foarte scurt, încât site-ul a cedat. Sper să se remedieze repede problemele tehnice.”, a spus Adelina Pestrițu pe Instagram.

Deocamdată, din cauza problemelor tehnice apărute pe site, nu se știe încă prețul bolidului.

Sursă foto: Instagram