Adelina Pestrițu, dărâmată! Ce diagnostic a primit fiica ei, Zeny, din partea medicilor: ”Totul a început de la o simplă tuse”

Adelina Pestrițu a trecut prin momente grele după ce a stat o săptămână internată în spital cu fiica ei, Zeny. Vedeta a apelat la ajutorul medicilor după ce micuței i s-a făcut rău. Ceea ce părea să fie o simplă răceală, s-a agravat, iar bruneta a intrat teribil în panică. Acum, după ce au fost externate din spital, medicii i-au oferit micuței și un diagnostic.

Adelina Pestrițu și fiica ei au fost externate după cele 7 zile în care medicii au tratat-o pe copilă de o afecțiune la plămâni. Influencerița a mărturisit că, deși părea doar o simplă răceală, în urma unei radiografii pulmonare s-a arătat, de fapt, că Zeny suferea de o afecțiune mai gravă.

„După ce a fost examinată, am făcut radiografia pulmonară și pe radiografie s-au văzut plămânii destul de afectați, moment în care am intrat în panică, evident, și noi, părinții, și medicii, care au spus că trebuie internată.

Am internat-o pe loc și vă repet că singurul simptom a fost tusea, la asta trebui să fiți extrem de atenți. De fiecare dată când copilul tușește, trebuie neapărat ascultat, pentru că noi, părinții, nu suntem capabili să ne dăm seama că este vorba despre ceva grav.

Pentru noi poate părea ceva simplu, o viroză, așa cum se întâmplă peste tot și mai ales în perioada asta, dar în interior poate fi vorba de ceva foarte grav. A fost nevoie și de oxigen, tratamentul a fost unul destul de serios, dar a dat roade repede, având în vedere că o astfel de problemă de sănătate poate dura destul de mult și poate avea complicații peste complicații”, a transmis Adelina Pestrițu pe rețelele de socializare.

Adelina Pestrițu a tras un semnal de alarmă pentru părinți

Influencerița a îndrumat toți părinții să nu dea copiilor medicamente dacă nu au consultat un specialist. Vedeta susține că acest lucru poate duce la complicații mai grave, chiar dacă intențiile sunt pozitive.

„Totul a început de la o simplă tuse. De asta vreau să trag un semnal de alarmă și să vă explic cum am ajuns noi la spitalizare… Ne-am prezentat la camera de gardă, am mers să ne asigurăm că îi administrăm un sirop potrivit, pentru că știți că dacă îi dați un sirop pentru tuse productivă și ea este seacă sau invers puteți să îi agravați situația copilului.

Cel mai bine este să cereți întotdeauna părerea medicului. La camera de gardă am spus ce s-a întâmplat, am spus că nu are decât o tuse, fără secreții nazale, fără nimic altceva și a început să o asculte doamna doctor de gardă. Ne-a recomandat să facem o radiografie pulmonară”, a mai adăugat ea pe Instagram.