Adelina Pestrițu, la un pas de infarct în trafic! Ce a putut să vadă pe geamul unui atutobuz STB din Capitală

Adelina Pestrițu este fără doar și poate una dintre cele mai cunoscute prezențe din showbiz-ul românesc. A activat o bună perioadă de timp în lumea televiziunii, însă a decis să se retragă și să se focuseze pe cariera sa din mediul online. Acolo, bruneta a reușit să strângă o comunitate impresionantă de fani care o urmăresc la orice pas. Vedeta obișnuiește să împărtășească pe rețelele de socializare diferite momente din viața ei, iar recent a reușit să îi uimească pe internauți după ce le-a povestit că a fost la un pas de a face un atac de cord la semafor.

Adelina Pestrițu a avut parte de un șoc în trafic, iar preț de câteva momente nu a înțeles ce i se întâmplă. Bruneta se afla la volan, la semafor, iar în timp ce aștepta culoarea verde pentru a pleca de pe loc, a observat pe autobuzul din fața ei, câteva urme ce păreau a fi… fantome. În prima fază, vedeta a avut un șoc, dar apoi a reușit să se liniștească și să își dea seama ce se întâmplă.

Adelina Pestrițu le-a arătat și celor care o urmăresc geamul autobuzului. Vedeta și-a dat seama că figurile care se vad destul de greu, sunt doar niște urme rămase de la un afiș dezlipit. După momentul de panică, bruneta a făcut haz de necaz, iar situația în final i s-a părut chiar amuzantă.

„Vă rog mult să nu mai omiteți să ștergeți și urmele afișelor după ce le îndepărtați, că aproape am făcut un atac de cord la semafor.”, a scris Adelina pestrițu în mediul online.

Câți bani câștigă Adelina Pestrițu din mediul online

Succesul nu se poate clădi fără anumite sacrificii, iar Adelina Pestrițu știe cel mai bine acest lucru. Bruneta a muncit din greu, însă eforturile sale au fost apreciate iar acest lucru se vede în cifrele din mediul online. Creatoarea de conținut este urmărită de peste 1,8 milioane de fani pe platforma socială Instagram și 1,7 milioane pe Tiktok.

În ceea ce privește banii pe care îi încasează și la acest capitol cifrele sunt substanțiale. Anii trecuți vedeta ar fi avut încasări de aproximativ jumătate de milion de euro din social media, dar și din altre afaceri și contracte de imagine.

„Pe lângă toată munca pe care am depus-o, am avut norocul să adun oameni frumoși în comunitatea mea, oameni care sunt fideli, care îmi sunt prieteni de foarte mult timp. Activez în mediul online de peste 11 ani.

Mai întâi am apărut pe Facebook, apoi pe Instagram și TikTok. Nu pot să spun că am fost atrasă din prima de TikTok, dar ulterior am văzut că se poate face content educativ, pe care oamenii să-l aprecieze. Îmi place să fiu alături de oameni și, dacă pot, să ajut.

Meseria de influencer cere, cu adevărat, sacrificii și multă implicare. Dacă îți dorești să dormi mult, să ai mult timp liber, să îți ții viața super privată, să stai departe de hateri, înseamnă că nu e pentru tine acest job.

Pentru mine este o meserie, pentru că e principala mea sursă de venit și fac asta full-time. De cum mă trezesc, până când mă pun în pat să dorm, asta fac: creez conținut pentru cei care mă urmăresc.

Chiar aș fi onorată să le pun telefonul în mână celor care au astfel de păreri despre influenceri, cum că ar sta degeaba și că e simplu ce fac.”, declara creatorul de conținut pentru protv.ro.