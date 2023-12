Adelina Pestrițu, umilită în fața tuturor! S-a făcut de râs din cauza unei probleme de clasă primară

Adelina Pestrițu este în centrul atenției pe internet, după ce a făcut o greșeală de clasele primare! Cunoscuta vedetă este foarte activă în mediul online, unde este urmărită de aproape 2 milioane de internauți doar pe Instagram. Fosta prezentatoare de televiziune îi pune pe toți la curent cu activitățile importante din viața ei, dar și cu vacanțele pe care le petrece în compania familiei ori a prietenilor. De curând, aceasta a gafat-o în public, iar cineva a ținut să o atenționeze. De la un simplu comentariu a pornit o întreagă discuție aprinsă.

Adelina Pestrițu a mers, din nou, în Laponia și bineînțeles că a postat imagini din „Țara lui Moș Crăciun”. Greșeala ei a fost că a precizat că se află la Polul Nord, lucru care avea să fie imposibil, căci influencerița era în Finlanda. Între Polul Nord și locația unde ea își petrecea timpul sunt circa 2.500 de kilometri. Se pare că nu ar fi fost prima dată când vedeta a gafat-o! Sigur că, cineva s-a găsit să-i atragă atenția cu privire la greșeala făcută, iar Adelina n-a stat pe gânduri și a editat postarea ei, apoi a șters comentariul care a deranjat-o.

Doar că, nimeni nu se aștepta ce urma să se întâmple. A început un întreg „război” pe rețelele de socializare între ea și Răzvan Pascu, bărbatul care i-a comentat la postare. Adelina l-ar fi întâlnit pe respectivul în aeroport și ar fi existat un schimb de replici între ei. De acolo și până la o ceartă în public n-a mai fost mult. Vizibil deranjată de remarca lui, vedeta a răbufnit.

”Nu se putea termina anul fără ca eu să fiu admonestată în spațiul public pentru o greșeală. Lucrurile stau așa: la o postare despre Laponia am spus că merg la Polul Nord, în aeroport m-am întâlnit cu un domn care deține o agenție de turism și am făcut o glumă spunându-i că urmează să-mi deschid și eu una și că îi voi face concurență, apoi a început ”atacul”. Domnul a ținut să mă certe public pe contul meu și al lui pentru că am greșit. Am înțeles că nu a putut să treacă peste greșeala mea, nici să îmi comunice în privat că am greșit, și-a dorit să fiu pusă la zid public”, a ținut să spună Adelina Pestrițu.