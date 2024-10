Adevăratul motiv pentru care Andreea Bălan a fugit de acasă la 18 ani. Ce s-a întâmplat între ea și Săndel Bălan, de fapt

Timp de mulți ani, Andreea Bălan nici nu a vrut să mai audă de existența tatălui ei. Artista a plecat de acasă la vârsta de 18 ani din cauza părintelui, nu și-au vorbit o perioadă bună de timp, iar relația dintre ei părea să nu mai fie cea pe care și-au imaginat-o când totul părea perfect, înainte de conflicte și certuri. Care este, de fapt, motivele pentru care artista a stat supărată pe tatăl ei timp de aproape 25 de ani?

Miercuri, 16 octombrie 2024, a avut loc spectacolul Andreei Bălan – ”Povestea sufletului meu”, concert susținut la Sala Palatului din București. După o perioadă în care nu a vorbit cu tatăl ei, artista și-a luat prin surprindere fanii atunci când pe scenă – alături de ea – a urcat Săndel Bălan. În fața sălii pline de fani, artista a lăsat trecutul în urmă și le-a oferit spectatorilor un moment emoționant. Citește și: Ce relație este între Andreea Bălan și femeia care l-a făcut tată pe Victor Cornea! Cântăreața a dat tot din casă

Revederea dintre cei doi a fost punctul culminant al concertului. După 25 de ani în care abia și-au vorbit, ani în care au existat numeroase conflicte în familie, Andreea Bălan a avut puterea să-și ierte tatăl și a cântat în duet cu Săndel Bălan.

Invitată în podcastul lui Cătălin Măruță, Andreea Bălan a dezvăluit detalii cutremurătoare din copilăria sa. Încă de la începutul carierei sale muzicale, Săndel, tatăl ei, a fost impresarul trupei Andrei și compozitorul melodiilor care au spart topurile muzicale în anii 90`. Deși îi era tată, acesta a avut un comportament tiranic față de copilul lui. O bătea dacă nu voia să urce pe scenă și îi lua toți banii câștigați în concerte.

Din cauza acestor rele tratamente, la 18 ani, artista a fugit de acasă, fără niciun ban în buzunar. A ajuns în București, unde a început o viață de la zero. Andreea Bălan nu a vorbit cu tatăl ei timp de mulți ani și nici măcar nu a vrut să mai audă de existența lui. De iertat nici nu s-a pus problema vreodată. Recent, deși a crezut că nu va putea trece niciodată peste ceea ce i-a făcut tatăl ei, aceasta a recunoscut faptul că și-a iertat părintele, însă abia după ce ea a devenit și ea mamă.

„E adevărat, mă bătea dacă nu voiam să urc pe scenă. Dacă făceam mutre, îmi trăgea câteva palme. Îmi amintesc că am avut odată un accident de maşină, în drum spre un concert, tata a intrat pe contrasens. Am intrat într-un şant, eram plină de sânge de la buză şi, după aia, în două ore, noi eram pe scenă ca şi când nimic nu s-ar fi întâmplat. (…)

La 18 ani am fugit de acasă! Tata îmi cheltuise toţi banii. Când l-am întrebat, nu ştia nici el pe ce. Eu la 18 ani m-am trezit ca nu am nimic, după 1 milion de discuri vândute. Am fugit la Bucureşti, am stat într-o garsonieră şi mi-am luat un Peugeot în rate. L-am iertat abia când am devenit şi eu părinte”, a declarat Andreea Bălan la podcast-ul „Acasă la Măruță”.