Ce relație este între Andreea Bălan și femeia care l-a făcut tată pe Victor Cornea! Cântăreața a dat tot din casă

Andreea Bălan și Victor Cornea trăiesc de mai bine de un an de zile o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi sunt siguri că sunt suflete pereche și că nimic nu o să îi despartă. Sportivul s-a integrat rapid în familia vedetei și se înțelege de minune și cu cele două fetițe ale acesteia. De asemenea, reciproca este valabilă, căci și Andreea Bălan s-a împrietenit imediat cu fiul partenerului său. Acum, mulți sunt curioși ce relație există între cântăreață și cea care l-a făcut tată pe Victor Cornea.

Andreea Bălan și Victor Cornea formează acum o familie mare și fericită. Artista are două fetițe din relația cu George Burcea, iar la rândul său Victor Cornea are un băiețel, pe nume Luca, dintr-o relație anterioară. Dacă între cântăreață și tatăl fiicelor sale se știe că nu există o relație prea roz, se pare că în cazul lui Victor Cornea lucrurile stau diferit. Mai mult, chiar și Andreea Bălan a cunoscut-o pe mama lui Luca, iar acum a dezvăluit ce relație există între ele.

Invitată în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță, Andreea Bălan a vorbit despre frumoasa poveste de dragoste pe care o trăiește alături de Victor Cornea. De asemenea, aceasta a abordat și un subiect mai sensibil și a vorbit despre fiul pe care iubitul său îl are și despre mama acestuia.

Nu mai este un secrete pentru nimeni faptul că Victor Cornea este la rândul lui tătic. Luca, un băiețel de 11 ani, este rodul unei relații pe care sportivul a avut-o în urmă cu mulți ani. Însă, chiar dacă nu mai este alături de mama micuțului, cei doi au rămas în relații bune. De asemenea, se pare că și Andreea Bălan se înțelege cât se poate de bine cu Irina, mama lui Luca. Cântăreața a avut numai cuvinte de laudă la adresa acesteia.

Acum, mulți se întreabă dacă Andreea Bălan și Victor Cornea își mai doresc un copil împreună, iar răspunsul este nu. Cei doi sunt mulțumiți cu viața pe care o au acum și au stabilit că în viitor familia lor nu se va mai mări.

„Am stabilit lit că nu mai facem copii. El are deja un băiețel de 11 ani, eu am două fetițe. El mai are 10 ani cel puțin în care o să fie pe drumuri, plecat. Și atunci un copil nu își are rostul. Și nici eu nu îmi mai doresc. E greu să crești doi copii, nu e ușor. Costuri și așa.(…) Băiețelul lui, Luca, vine des la noi”, declara Andreea Bălan.