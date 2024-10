Cum arată fiul lui Victor Cornea. Micuțul a fost prezent la aniversarea Ellei Burcea Bălan

A fost, din nou, petrecere mare în familia Andreei Bălan. După ce de curând artista a pregătit o petrecere pentru ziua de naștere a iubitului ei, acum a venit rândul fiicei sale, Ella, să fie sărbătorită. Micuța a avut parte de o aniversare pe cinste, iar de la eveniment nu a lipsit nici Victor Cornea, care s-a prezentat alături de fiul său. Micuțul Luca a atras atenția fanilor din mediul online.

De mai bine de un an de zile, Victor Cornea și Andreea Bălan trăiesc o frumoasă poveste de iubire. Însă, relația lor nu a fost ferită de gurile rele, iar cel mai acid subiect a fost legat de fiul pe care jucătorul de tenis îl are. Acesta a fost acuzat că a uitat de băiatul lui de când a început relația cu vedeta, însă nu este așa, iar acum a dovedit acest lucru.

Recent, Andreea Bălan a dat o petrecere de zile mari în cinstea fiicei sale Ella, care a împlinit vârsta de 8 ani. Micuța a fost serbată așa cum se cuvine, iar de la petrecere nu a lipsit nici fiul lui Victor Cornea. Luca, băiatul sportivului, a fost alături de Ella în ziua cea mare, iar toată lumea s-a distrat pe cinste.

Mai mult, cu ocazia aniversării fiicei Andreei Bălan s-a mai marcat un moment important. Vedeta a posta în mediul online câteva fotografii de la petrecere, iar în ele apare și fiul lui Victor Cornea. Astfel, cuplu a făcut prima poză de familie, iar fanii au luat cu asalt secțiunea de comentarii când au văzut asta.

La începutul relației cu Andreea Bălan, Victor Cornea a fost acuzat că de când a început să se vadă cu vedeta a uita de fiul său. Însă, sportivul se pare că este un tătic atent, doar că până acum nu a vrut să își expună fiul în spațiul public.

Luca este rodul iubirii dintr-o relație mai veche de a sportivul. Băiețelul a ajuns acum la vârsta de 10 ani și la fel ca tatăl său și-a îndreptat pașii către sport. Însă, se pare că micuțul preferă fotbalul, ci nu tenisul.

„Am o relație foarte bună cu el, cu copilul meu, Luca, dar și cu mama lui, Irina, o fată pe care am cunoscut-o cu ceva vreme în urmă, pe când eram mult mai tânăr. Irina este bucureșteancă și am avut o poveste frumoasă de dragoste, cândva. Așa a fost situația atunci, eu am stat mult timp în Statele Unite în acea perioadă… Am avut o relație bună, dar am decis să o luăm fiecare pe drumul lui, cu propria lui carieră.

Luca are 10 ani, este clasa a V-a și stă cu mama lui în București și ales să joace fotbal, iar nu tenisul de câmp, după modelul meu. Nu l-am constrâns, ba chiar l-am ajutat să se înscrie la Dinamo, la o grupă de copii, un club la care de altfel activez și eu. Vă asigur că mă înțeleg foarte bine cu băiatul meu, nici vorbă de a-mi uita de îndatoririle ce-mi revin”, declara Victor Cornea, în urmă cu ceva timp.