Adevăratul motiv pentru care Dan Negru a plecat de la Antena 1. Prezentatorul TV a făcut dezvăluirea: ”Colegii mei au descoperit asta mai demult”

Vestea că Dan Negru a părăsit Antena, după 22 de ani de colaborare, a căzut ca un trăsnet în showbiz-ul românesc. Mulți, însă, s-au întrebat care a fost de fapt motivul care a stat la baza deciziei radicale pe care a luat-o prezentatorul TV. Iar, acum, ”regele audiențelor” s-a confesat.

Dan Negru i-a spus adio Antenei, post pentru care a lucrat vreme de 22 de ani, după negocierile finalizate cu turcii de la Kanal D. A primit un salariu generos, dar și bonusuri consistente, însă o singură întrebare a stat pe buzele tuturor. Și anume… care a fost, de fapt, motivul plecării sale?

Dan Negru a dezvăluit, recent, ce anume l-a făcut să ia această decizie radicală când nimeni nu se aștepta: ”Vorbele tuturor care ma etichetau drept “cel mai longeviv”. Atunci m-am speriat pentru că mi-am dat seama că m-am oprit din evoluție la doar 50 de ani. Noi suntem generația care am intrat in media la 20 de ani și părem ca suntem de o viața pe ecrane. Așa ca am decis ca e vremea sa căutam și alte vieți, altfel ne vom plafona. Colegii mei au descoperit asta mai demult. Mie mi-a luat ceva vreme”, a spus Dan Negru pentru Spectacola.

Mesajul emoționant al lui Dan Negru

După ce s-a aflat că va părăsit trustul în care a activat 22 de ani, Dan Negru a transmis un mesaj emoționant pe contul său de Facebook. Prezentatorul TV le-a mulțumit tuturor pentru vorbele de suflet și a mărturisit că a fost profund impresionat de gestul făcut de concurență.

”Nu merit nimic din cuvintele frumoase scrise în sutele de articole din zilele astea. Nimic!!! E meritul formatelor și al echipelor! Dar cel mai mult m-a emoționat concurența. Între Antena și Kanal D, România TV a avut aseară un episod prin care mi-a mulțumit pentru anii mulți de televiziune. Nu sunt obișnuit cu normalitatea asta. Sau nu în timpul vieții. De vreo trei ori m-am pipăit să văd dacă n-am murit. În lumea mare a televizunii, asta e normalitatea.

Mi-l amintesc pe Berlusconi mulțumindu-i public lui Paolo Bonolis, prezentator italian, atunci când acesta a plecat de la Mediaset la RAI. Noi, televiziunea de aici, am pierdut mulți oameni cărora n-am apucat să le spunem că-i prețuim cât trăiau… Cristina Țopescu, Andrei Gheorghe, Mile Cărpenișan, Tavi Iordăchescu…

Am vorbit ieri la telefon cu Horia Moculescu. Tocmai ieșise din spital și avea vocea stinsă… 84 de ani. I-am promis că mâine ne întâlnim și vineri filmăm pentru «Legendele». A fost o vreme șeful divertismentului în TVR. A fost si șeful meu. Povara recunoștintei e mai de preț decât povara urii!”, a fost mesajul lui Dan Negru.