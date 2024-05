Adevăratul motiv pentru care Gabriela Cristea nu își face operație de micșorare a stomacului. Prezentatoarea TV preferă dieta: ”Ceafa de porc rămâne”

De mai multe ori, Gabriela Cristea a deschis subiectul aspectului său fizic și a luptei sale împotriva kilogramelor în plus. Cu toate eforturile depuse pentru a slăbi și a obține silueta dorită, așa cum a mărturisit chiar ea, vedeta nu se poate abține să nu se răsfețe cu tot ce îi poftește sufletul. În cadrul unei discuții cu Click!, „mama adoptivă” a vedetei a făcut cunoscut faptul că este preocupată de schimbările evidente în aspectul fizic al Gabrielei Cristea și că nu este prea încântată de aceste modificări.

Gabriela Cristea a fost mereu deschisă în comunicarea cu fanii săi, abordând atât momentele plăcute, cât și cele mai puțin fericite din viața ei. Într-o postare sinceră pe Facebook, Gabriela Cristea împărtășea lumii că își îmbrățișează kilogramele în plus și dezvăluie de ce a ales să nu apeleze la o intervenție de micșorare a stomacului.

“Mie mi-e frică. Cum facem cu frica asta? Am o prietenă foarte bună care și-a făcut o operație la stomac în urmă cu multă vreme și a luat din spital un stafilococ, ceva de genul acesta, și probabil pe un fond de organism extrem de slăbit, a făcut o complicație de era să moară. A avut șanse să trăiască 5%, ca să înțelegeți. 5% e…ce să mai…Și pe mine m-a speriat foarte mult”, a spus Gabriela Cristea.

Mama adoptivă, Paula Crăciunescu, a dezvăluit că Gabi nu este prea încântată de kilogramele în plus pe care le-a acumulat în ultima perioadă.

“Gabi nu este foarte încântată de kilogramele în plus ce le-a luat în ultima perioadă. Chiar mi-a spus că tot ce mănâncă se așează foarte repede pe ea. Sunt sigură ca nu este mulțumită dar programul încărcat pe care îl are plus că mănâncă doar pe fugă asta afectează metabolismul…dar se bucură foarte mult de faptul că Tavi o ajută cu fetițele, asta contează enorm” a spus Paula Crăciunescu pentru sursa citată.