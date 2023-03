Adevăratul motiv pentru care Ioana Petric a plecat de la Cronica Cârcotașilor: „E o decizie pe care am întors-o pe toate părțile și am calculat-o bine”

Ioana Petric a decis să părăsească postul Prima TV, după 15 ani petrecuți în familia „Cronica Cârcotașilor”. Decizia sa a șocat pe toată lumea, iar din acel moment au început să existe semne de întrebare cu privire la motivele care au determinat-o să plece. Anunțul a fost făcut inițial prin intermediul rețelelor de socializare, iar ulterior vedeta a dezvăluit mai multe detalii cu privire la motivele deciziei sale.

La scurt timp înainte de debutul noului sezon Cronica Cârcotașilor, Ioana Petric a surprins pe toată lumea cu anunțul privind plecarea sa din familia Prima TV. Nimeni nu se aștepta ca după 15 ani petrecuți în echipa „Cronica Cârcotașilor”, Ioana va decide să părăsească postul TV. Din acel moment au început zvonuri legate de faptul că Ioana a fost dată afară de la cârma emisiunii.

Cu toate acestea, vedeta a hotărât să rupă tăcerea și să clarifice situația.

De ce a plecat Ioana Petric de la Prima TV, de fapt

În urma acestei decizii, vedeta a dorit să lămurească motivele care au dus la această schimbare și le-a spus urmăritorilor săi că nu a fost dată afară, ci că a decis să părăsească postul pentru a evolua profesional.

„Ultimele zile au fost intense. Valul de susținere venit din partea voastră a fost de-a dreptul copleșitor. Am citit fiecare gând, fiecare mesaj în parte și m-a emoționat până la lacrimi bunătatea și sinceritatea cu care mi-ați scris.

Faptul că prin munca mea am reușit să ating atâtea inimi îmi aduce o satisfacție enormă, iar dragostea pe care am simțit-o venind de la voi îmi dă putere și mă motivează să merg înainte cu încredere.

Cu atâta energie pozitivă asupra mea, sunt sigură că se vor întâmpla doar lucruri bune. Realizez totuși că multă lume nu găsește o logică în spatele plecării mele și pentru că în ultimele zile au apărut diverse întrebări, simt nevoia să răspund la câteva dintre ele”, a scris Ioana Petric, pe Instagram.

(CITEȘTE ȘI: Anunț neașteptat la Prima TV. Ioana Petric a plecat de la Cronica Cârcotașilor!)

Mulți au speculat că Ioana Petric a părăsit postul de televiziune Prima TV pentru că își dorea să se căsătorească, dar alții au fost mai critici în privința motivelor plecării sale. Cu toate acestea, Ioana a decis să clarifice situația și să spună că a ales să plece pentru că simțea nevoia să evolueze.

„De ce? Cu siguranță nu ca să mă mărit, cel puțin din câte știu eu. Dar, recunosc, m-a amuzat teribil ipoteza asta. Nu e nici o criză a vârstei, că e o decizie pe care am întors-o pe toate părțile și am calculat-o bine.

Am stat, am pus totul pe foaie, unde sunt, ce simt și unde vreau să ajung și am realizat că sunt într-o zonă de confort care mă ține la distanță de obiectivele mele. Am nevoie de o nouă provocare.

Așa am ajuns la concluzia că e mai înțelept să dau acum un pas în spate, pentru ca în viitorul apropiat să pot face un pas și mai mare înainte”, a mai completat aceasta.

(VEZI ȘI: Șerban Huidu a dat cărțile pe față! Ce spune despre relația pe care a avut-o cu „bebelușa” Ioana Petric: „Stătea într-un apartament care era al meu”)