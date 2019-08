Adevărul a ieșit la iveală! De ce au murit, de fapt, Alexandra și Luiza din Caracal

Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu au fost ucise, cu bestialitate, de Gheorghe Dincă, supranumit ”Monstrul din Caracal”, iar o întrebare dureroasă se află pe buzele tuturor celor care urmăresc desfășurarea anchetei. Încă nu au fost stabilite, cu exactitate, toate circumstanțele care au dus la această dublă tragedie, însă un lucru este cert. Au existat și erori inadmisibile făcute de autorități.

În emisiunea ”Sinteza Zilei” de la Antena 3 au fost punctate câteva dintre greșelile care, gradual, au făcut ca Alexandra Măceșanu să nu poată fi salvată din mâinile lui Gheorghe Dincă.

În primul rând este vorba despre sistemul 112 și modul în care acest sistem funcționează. Viorel Florescu, polițistul de la 112 Slatina care a preluat primul apel al Alexandrei Măceșanu, a declarat că nu se poate sta de vorbă cu apelantul atât cât ar fi necesar. ”Nu există să avem timp liber o oră și să putem sta de vorbă cu apelantul cât dorim. Nu. Timpul este limitat. În momentul în care apare un alt apel, noi trebuie să răspundem în nouă secunde. Dacă nu am terminat cu cel anterior, încercăm să strângem discuția ca să răspundem și la celălalt apel. Avem un timp limitat și trebuie să răspundem și celuilalt apelant pentru că nu cunoaștem ce urgență are. E atât de stresant că mi se pare imposibil. Când am fost eu în discuție cu Alexandra, a venit alt apel și nu puteam să mai stau”.

În al doilea rând, chiar dacă Luiza Melencu era dispărută de patru luni, nu s-a reușit identificarea, în timp util, a celui care a răpit-o. Bineînțeles, dacă Gheorghe Dincă ar fi intrat în atenția autorităților încă de atunci, cazul ”Alexandra Măceșanu” nu ar fi existat.

În al treilea rând, Gheorghe Dincă fusese internat de mai multe ori la Psihiatrie, însă nu a fost supravegheat, ulterior, și s-a putut deplasa liber, punându-și în aplicare planurile criminale.