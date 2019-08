Alexandra și Luiza, ultimele imagini în viață. Video cutremurător

Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu au fost două adolescente care aveau toată viața înainte. Își făceau planuri de viitor, aveau speranțe pentru o viață frumoasă și împlinită. Destinele lor au devenit comune și tragice în momentul în care pașii li s-au intersectat cu Gheorghe Dincă, bărbatul de 65 de ani care, lipsit de scrupule, a transformat două vieți în cenușă.

Ultimele imagini cu adolescentele în viață sunt cutremurătoare. Au fost prezentate de România TV și preluate de fanatik.ro, iar toți cei care le-au văzut au fost impresionați. O durere fără margini s-a instaurat în familiile celor două fete nevinovate, iar opinia publică, de mai multe zile, așteaptă cu sufletul la gură ca ”Monstrul din Caracal” să își primescă pedeapsa pe care o merită.

Gheorghe Dincă a recunoscut că le-a ucis pe cele două fete. ADN-ul Alexandrei Măceșanu a fost descoperit, de specialiști, în urma analizării osemintelor găsite la domiciliul criminalului. Încă nu se știe nimic despre soarta Luizei, polițiștii nereușind să găsească nici măcar telefonul acestuia. Criminalul a spus că i-a aruncat trupul ba în Dunăre, ba în Olt, însă nimic nu este sigur din acest punct de vedere. Rămâne doar drama a două familii și întrebarea dacă, nu cumva, există și mai multe victime ale ”Monstrului din Caracal”.

”Tataie, vin acasă”

Bunicul Luizei a fost ultimul care a vorbit cu adolescenta, conform România TV.

”Am vorbit cu ea și mi-a zis ”tataie, vin acasă”. Am vorbit cu o oră înainte să dispară. Nu a reușit să scoată banii trimiși de mama sa. Avea telefonul închis. Nu am mai putut-o suna. Nu știu dacă cineva ar fi cunoscut-o, ar fi fost imposibil să n-o iubească, să nu țină la ea. Era o fată cuminte, trecea în a XII-a, am crescut-o de la 6 luni. Părinții săi erau plecați în Italia, în Anglia, doar iarna stăteau lângă ea. A fost șefa clasei, era un elev model, un model de fată”, spunea în lacrimi bunicul fetei pentru România TV.