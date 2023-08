Adevărul despre ce se întâmpla la Poliția din Constanța? „Fără acțiuni pe alcool și droguri, doar traficul pentru demnitarii în vacanță!”

Tragedia din 19 august 2023 a generat un val de revoltă, demiteri, durere și un sentiment de neputință. Un șofer de 19 ani, aflat sub influența substanțelor interzise, a lovit un grup de opt tineri care se îndreptau spre cazare, în stațiunea 2 Mai. Doi dintre ei au murit pe loc, iar alți trei tineri au fost răniți. Vlad Pascu, tânărul care a provocat accidentul tragic, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Patru șefi din IPJ Constanța au fost demiși, părinții și-au condus copiii pe ultimul drum, iar în urmă au rămas lacrimi, durere și întrebări fără răspunsuri. Astăzi, Sindicatul Europol a încărcat pe pagina oficială câteva mesaje care au revoltat, deja, opinia publică. Mai jos se regăsesc detaliile.

Sindicatul Europol a încărcat un printscreen pe pagina oficială de Facebook. În imaginea respectivă sunt câteva mesaje referitoare la modul în care s-ar fi desfășurat raziile de pe litoralul românesc. Polițiștii rutieri care au fost detașați în stațiunile de la malul mării ar fi primit dispoziție să nu desfășoare acțiuni pe alcool și droguri, să nu lucreze pe schimbul 3 și nici să îi sancționeze pe șoferii care încalcă regulile de circulație. Ar fi fost detașați doar pentru „fluidizare”.

„Iată dimensiunea cangrenei din sistemul de poliție. Este de notorietate faptul că polițiștii rutieri detașați pe litoral mai mult «deranjau», în opinia șefilor de la Constanța.

Fără acțiuni pe alcool/droguri, fără schimburi de noapte și fără sancțiuni pentru cei care încalcă regulile de circulație. Doar ținuți în soare prin intersecții sau la trecerile de pietoni, strict pentru «fluidizare». Detașații trebuiau ținuți departe de «clientela» politică”, se arată în mesajul pe pagina de Facebook a Sindicatului Europol.

Ce scrie în mesajele postate de Sindicatul Europol, după tragedia din județul Constanța

În mesajele regăsite mai sus, o persoană susține că polițiștii detașați nu au fost lăsați să acționeze pe alcool sau droguri, așa cum ar fi trebuit să se întâmple în mod normal. Au fost plasați pentru dirijare, să „asigure fluență demnitarilor care veneau în vacanță, la Constanța”. De altfel, nu s-a acționat nici în schimbul 3.

„Au fost demiși toți! Ei au anunțat că noi, detașații, am fost solicitați aici pentru prevenirea și combaterea faptelor pe linie rutieră, însă noi am fost doar semafoare umane timp de 9 ore/zi. Nu ne-au lăsat să acționăm absolut deloc pe alcool sau droguri, ci doar să dirijăm, atât! Să asigurăm fluență demnitarilor care veneau în vacanță, la Constanța! Păcat că a trebuit să moară 2 oameni să iasă aceste lucruri la iveală. Din toți detașații, nici măcar unul nu a fost planificat în schimbul 3 să acționeze! Toți am fost schimbul 1 și 2, strict pentru fluidizare. Ne țineau singuri în stradă, fără coleg, fără apă, fără să avem pauză de masă sau să ne facem nevoile! Ca să le asigurăm fluență! Nici măcar o dată nu s-au făcut asemenea acțiuni!”, se arată în mesajele postate de Sindicatul Europol.

Sursă foto: Facebook Sindicatul Europol, colaj Pixabay