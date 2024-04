Adevărul despre moartea lui Mădălin, tânărul din Deveselu care şi-ar fi urmărit iubita cu amantul. Ce mesaje s-au descoperit

Noi detalii ies la iveală referitoare la relația pe care Mădălin, tânărul în vârstă de 23 de ani care a murit în accidentul din Deveselu, o avea cu Narcisa, cea care i-a fost iubită. Cei doi se pare că ar fi fost despărțiți de ceva vreme, lucru pe care băiatul nu voia să-l accepte. Acesta a fost și motivul pentru care Mădălin a continuat să o caute pe adolescentă.

Moartea tragică a lui Mădălin Paul, tânărul în vârstă de 23 de ani care a murit în accidentul din Deveselu, a luat amploare pe rețelele de socializare. Narcisa, fosta iubită a tânărului, a primit acuzații cutremurătoare. Acum, ies la iveală noi detalii despre relație pe care cei doi o aveau, de fapt.

Adolescenta neagă că ea ar mai fi avut o relație cu Mădălin. Se pare că cei doi ar fi fost despărțiți de ceva vreme, lucru pe care băiatul nu voia să-l accepte. Tânăra nu l-ar fi înșelat și susține că ea nu are nici o vină pentru întreaga tragedie de la Deveselu.

De asemenea, pentru a dovedi că ceea ce spune este real, Narcisa a făcut publică o discuție pe care a avut-o cu Mădălin, cu puțin timp înainte de accident.

În schimbul de replici pe care l-au avut pe rețelele de socializare se poate observa că adolescenta voia să rupă orice legătură cu Mădălin. Cu toate acestea, tânărul în vârstă de 23 de ani tot insista să se vadă cu ea și să stea de vorbă.

Narcisa: Păi ce nu înțelegi că am terminat-o? Ești bătut în cap?

„Narcisa: Nu am ce să mai vorbesc cu tine. Ce nu ai înțeles?

Invitată în cadrul emisiunii Acces Direct de la Antena Stars, adolescenta a dezvăluit adevărul despre relația pe care a avut-o cu Mădălin. Narcisa a vorbit mai ales despre momentul în care povestea de dragoste dintre ei s-a încheiat. Se pare că cei doi s-au despărțit în urmă cu șase luni, doar că tânărului i-a fost greu să accepte acest lucru.

„Voiam să spun că nu este așa cum pare! Eu cu Mădălin nu mai aveam o relație atât de bună de vreo 6-7 luni. El (n.r. Mădălin) nu voia să înțeleagă că trebuie să o terminăm… nu a vrut să accepte! Noi am avut o relație de trei ani de zile, din care 2 ani el a stat la mine. Mădălin nu mai stătea acasă, dormea la mine. Am avut grijă unul de altul, am fost plecați și în Austria împreună.

Pentru Mădălin a fost foarte greu să se desprindă de mine și să înțeleagă că s-a terminat”, a povestit Narcisa, fosta iubită a lui Mădălin, la Acces Direct.