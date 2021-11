Adevărul despre moartea lui Petrică Mâțu Stoian. Ce au descoperit medicii pe unul dintre plămânii artistului

Petrică Mâțu Stoian s-a stins din viață la vârsta de 61 de ani, sâmbătă seara, în spital. Ce a arătat rezultatul CT-ului pe care interpretul Petrică Mâțu Stoian îl făcuse cu puțin timp înainte să moară. Doru Gușman, impresarul acestuia, a vorbit despre ultimele clipe din viața solistului.

În cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță, impresarul și prieten apropiat al interpretului de muzică populară Petrică Mâțu Stoian, Doru Gușman, a făcut o serie de declarații despre ultimele clipe din viața solistului, dar și despre în ce stadiu se afla starea sa de sănătate. Potrivit rezultatului CT-ului efectuat de medici, pe unul dintre plămâni avea ceva ce se cheamă „geam mat”.

Impresarul a încercat să îl convingă pe artistul Petrică Mâțu Stoian să stea acasă și să nu se ducă la clinică, la Reșița, însă maestrul nu a ținut cont de rugămințile sale. Petrică Mâțu Stoian rămăsese cu o afecțiune pulmonară care este specifică persoanelor care au trecut prin boală. În urma CT-ului, maestrul aflase, după data de 20 octombrie, că are o porțiune de „geam mat” pe unul dintre plămâni. Tot atunci, în urma CT-ului, Petrică Mâțu Stoian aflase că a fost infectat cu noul coronavirus.

”Petrică Mâțu Stoian, în urma unui CT făcut pe 20 sau 22 octombrie, a descoperit că a trecut prin Covid făra să știe. A avut niște simptome, temperatură, a avut o răceală, pe care și le-a tratat cu Fervex, paracetamol și zilnic își făcea teste rapide și rezultatul a ieșit de fiecare dată negativ. În diagnosticul de la CT spunea că pe plămânul drept are o porțiune de geam mat, care am înțeles că mulți sau foarte mulți oameni, care trec prin Covid au această afecțiune, care apoi dispare, adică în două, trei luni. Mi-a zis: „Mă duc la Reșița, că am înțeles că e o cameră hiperbarică și de afecțiunea asta te vindeci mai repede”. Nu am luat în serios mai intâi. Nu am avut ce să-i fac, mai că nu ne-am luat la bătaie ca să nu se ducă. Am fost la filmări joi seara, a ajuns acasă pe la șapte, am mâncat toți, ne-am așezat toți. El a zis „Mă duc să mă culc ca la trei, patru trebuie să plec”, spunea impresarul.

Citește și CE A FĂCUT PETRICĂ MÂȚU STOIAN CU DOAR O ZI ÎNAINTE SĂ MOARĂ? DORU GUȘMAN, IMPRESARUL ARTISTULUI, DETALII CUTREMURĂTOARE: “CÂND A IEȘIT DIN CAMERA HIPERBARICĂ, S-A POZAT CU…”

Doru Gușman: ”Petrică Mâțu Stoian mi-a zis «Stai liniștit că nu sunt probleme mari. Mă stabilizează și plec înapoi»”

”Acolo, eu m-am dus când era la ATI. Eu am aflat sămbătă dimineața la ora nouă, de la nepotul lui, că, în noaptea precedentă, a fost dus la Spitalul Județean Reșița. Am ajuns la două jumate la Reșița, dar l-am sunat între timp la 10 dimineața, iar Petrică Mâțu Stoian mi-a zis „Stai liniștit că nu sunt probleme mari. Mă stabilizează și plec înapoi”, același lucru mi l-a spus și pe la 11 și ceva, că este bine și fiica mea a vorbit cu medicul și mi-a spus ca e stabilizat 80%, că-l stabilizează 100% și că-l putem transfera la un spital sau externa. Toate astea înainte 12 . Dupa ora unu după-amiaza, a început să-i fie mai rău. M-a sunat nepotul său, că Mâțu Stoian este la reanimare. La două jumate când am ajuns eu era rău la reanimare, nu am mai putut vorbi cu el”, a precizat Doru Gușman.

Citește și NICULINA STOICAN RĂSPUNDE ACUZAȚIILOR: ”EU NU M-AM CERTAT CU PETRICĂ MÂȚU STOIAN NICIODATĂ ÎN VIAȚA MEA”

Petrică Mâțu Stoian a murit la 61 de ani, în spital

Petrică Mâțu Stoian a fost un interpret de muzică populară foarte îndrăgit și respectat. Săptămâna trecută, artistul a filmat, alături de colegii săi de breaslă, ediția care va putea fi văzută de Revelion, dar nimic nu prevestea nenorocirea. Bărbatul a ajuns de urgență la spital, după ce a acuzat stări de rău și începuse să tușească cu sânge. Potrivit medicilor, bărbatul suferea de bronhopneumonie post COVID şi cu stare septică. De câteva zile, artistul se afla în tratament post-COVID la o clinică privată din Caraș-Severin. Petrică Mâțu Stoian era imunizat cu ambele doze de vaccin împotriva noului coronavirus.

Sursă foto: arhivă