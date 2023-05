Adevărul despre produsele K-Classic de la Kaufland. O clientă a verificat toată gama și a rămas fără replică: „Am început să mă uit la toate celelalte”

Adevărul despre produsele K-Classic a fost făcut public de către o gospodină. Femeia a făcut un test, a verificat toată gama de produse de pe raftul supermarketului și mare i-a fost mirarea atunci când a constatat că diferența de preț dintre produse nu se justifică.

În cadrul unei postări pe Facebook, o gospodină a făcut lumină în ceea ce privește calitatea produselor K-Classic. Produsele marca proprie Kaufland se vând cu un preț mult mai mic. Deși sunt produse de calitate, mulți cumpărători aleg să opteze pentru brandurile deja consacrate, neștiind că, de cele mai multe ori, prețul în plus nu se justifică.

Adevărul despre produsele K-Classic, marca proprie Kaufland

De multe ori, produsele scumpe nu sunt și cele mai bune. În situația de față, Kaufland pune la dispoziție peste 1.000 de produse marca proprie K-Classic la un preț cu mult sub media normală. Nu sunt puțini cei care sunt sceptici atunci când vine vorba de alegerea produselor, iar prețul este un factor destul de important, uneori decizional.

A fost și cazul unei gospodine, care a făcut un experiment și a analizat toate preturile produselor de pe raft și le-a comparat cu cele din gama K-Classic. Femeia a mers să cumpere necesarul de ingrediente pentru o rețetă de prăjituri și s-a gândit să aleagă produse de calitate. Atunci a fost momentul în care a comparat o marcă de făină de 5,49 lei cu făina din gama K-Classic de 2,89 de lei și a constatat că producătorul este același. A continuat să compare și restul produselor de care avea nevoie și nu erau marca K-Classic. Concluzia? Același producător era la toate produsele, însă cu un ados de preț mult mai mare.

”Nu prea am postat până acum, dar vreau să vă întreb și pe voi de un lucru ce l-am observat azi în Kaufland. M-am dus să cumpăr necesarul pentru o rețetă de prăjituri și mă gândeam totuși să iau ingrediente mai de calitate și nu chiar marca lor K-Classic. Mai mare mi-a fost mirarea când am pus mâna pe o făina de 5,49 RON, mă uit la producător, pun mâna pe făina lor de la K-classic cu 2,89 RON, același producător…

După această fază am început să mă uit la toate produsele ce aveam nevoie și nu erau marca K-Classic, dar aveau același producător și erau mai scumpe. Nu se justifică de ce să plătim bani în plus din buzunarul nostru, când pur și simplu putem lua marca K-clasic sau ”Vreau din România” la cel mai mic preț. Chiar vă propun să vă uitați de acum înainte ce cumpărați și cine l-a produs, ca să nu platiți în plus, dublu pe coșul de cumpărături. Eu azi am economisit aproape 50 lei că am fost atentă la produsele de pe raft.”, se arată în postarea unui internaut.

Într-un timp destul de scurt, postarea gospodinei s-a viralizat pe rețelele de socializare. Internauții au umplut secțiunea de comentarii și nu sunt puțini cei care au avut ceva de spus.

”La fel este și în cazul produselor BIO/ Sunt nemțești, asta spune totul. Nici eu nu prea luam marca Kaufland, dar sunt mai bune de o mie de ori. Încă nu le-am încercat pe toate/ Eu nu aș cumpăra din Kaufland, nici gratis sa îmi dea. Lucrurile astea se știu de zeci de ani. Sau încă nu?

După cum s-a mai spus, se plătește în plus pentru brand. Produsele exclusive și cele de marcă proprie beneficiază de alte taxe din partea retailerului. Din punct de vedere calitativ este același produs ca cel pe care îl face producătorul. Cel mai bine este să încerci toate produsele și să vezi ce îți place mai mult/ Și eu iau produsele lor. Cam la toate magazinele e la fel. Noi plătim scump pentru brand.

Comparați tabelul și lista de ingrediente. Nu brandul, ci ingredientele și valorile nutriționale/ Calitatea este dată de marcă sau conținut? Cel mai probabil s-au folosit cereale de calități diferite/ Este la fel ca la produsele cosmetice. Conținutul este deseori același, firma care le produce fiind aceeași, doar ambalajul diferă. Este o falsă impresie că este mai bun”, sunt doar o parte din comentariile internauților.