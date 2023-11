Adevărul despre produsele promovate de influenceri! Țeapa de zile mari care a demascat totul. Oana Roman a reacționat imediat: „Există probe la dosar”

Un vlogger a reușit să producă o adevărată controversă în mediul online. Mergând pe ideea, destul de populară în ultimul timp, că influencerii promovează orice produs, fără să țină cont de calitatea sau originea acestuia, tânărul a vrut să vadă cât de onești și cât de informați sunt aceste persoane. Așa că a pus la cale o „schemă” pentru a îi prinde în fapt pe unii dintre cei mai cunoscuți influenceri din România. Cine a picat în plasă și care este sigura vedetă care a „mirosit” șmecheria?

Vlogger a pus la cale un plan destul de simplu pentru a testa influnecerii și vedetele din România. Mai exact, acesta le-a trimis, spre promovare, un pachet cu date cu totul inventate și cu un produs care pe piață este inexistent. Toate pentru a le testa credibilitatea și pentru a vedea dacă aceștia fac verificări înainte de a le recomanda urmăritorilor lor un produs.

Țeapă de zile mari

Așadar, vlogger-ul a selectat o serie de opt vedete cărora le-a trimis pachetul de PR cu produse inexistente. Printre influencerii vizați s-au numărat: Oana Roman, Alina Ceușan, Ana Morodan, Ioana Grama și Denisa Hodișan. Aceștia au primit un pachet ce se voia trimis chiar de Curtea Regală a României. În pachet se afla o brânză și câte o sticlă de dimensiuni mici de vin roșu.

Pentru a avea credibilitate, vlogger-ul a creat și o poveste interesantă în jurul brânzei regale. Aceasta ar fi fost făcută la o mănăstire inexistentă, din jurul satului Viscri, pentru a celebra împlinirea a 75 de ani de viață a regelui Charles al III-lea, care va avea loc pe data de 14 noiembrie.

„Povestea este în felul următor. O să spun că sunt Curtea Regală a României, a nu se confunda, onorată instanță, cu instituția Casa Regală a României sau cu Familia Regală a României și o să trimit 8 pachete de PR cu un produs intitulat «Brânza regelui Charles al III-lea».

Regele Angliei, pe care îl și salut pe această cale, ar fi primit aparent drept dar de botez această brânză de la o enclavă de călugări din vecinătatea satului Viscri. Folosind aceeași metodă străveche, mănăstirea cloașter (n.r. nu există), ar fi maturat încă un lot aniversar, menit să celebreze cei 75 de ani în viață ai domnului Charles, împliniți chiar acum în Noiembrie. Pe scurt, sunt Curtea Regală a României și trimit pachete cu brânză de călugăr”, a spus vlogger-ul.

Oana Roman a trecut testul

Pachetele au fost trimise, iar vlogger-ul a așteptat să vadă reacția influencerilor. Ei bine, singura care a reacționat, a trecut testul și a observat că unele lucruri nu se leagă a fost Oana Roman. Vedeta a intrat în joc, l-a lăsat pe vlogger să creadă că a picat în capcană, însă între timp a demarat cercetările.

Vedeta a cerut mai multe explicații expeditorului și în același timp a contactat un colaborator real al Casei Regale pentru a certifica povestea. După ce a aflat toate răspunsurile de care avea nevoie, Oana Roman l-a demascat pe vlogger în mediul online (vezi galeria FOTO). Mai mult, ea a dat de înțeles că acesta o să suporte consecințele faptelor sale și o să fie pedepsită conform legii.

„Ca să lămurim această mizerie. Nu, eu nu am căzut în plasă, doar m-am prefăcut. Am postat, apoi am șters, dar am păstrat postările ca să existe probe la dosar pentru acest infractor. Am dat mail în care am rugat să confirme cine e și am transmis pe WhatsApp toate informațiile către cineva care lucrează cu Casa Regală, pentru a investiga speța, iar acest personaj să răspundă legal pentru ce face”, a spus Oana Roman,