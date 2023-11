Continuă scandalul între Oana Roman și Marius Elisei! Vedeta i-a dat lovitura finală fostului soț: „Mi s-a cerut să am coloană vertebrală”

După despărțirea definitivă, Marius Elisei și Oana Roman pare că mai multe de împărțit. După ce și-au spus adio, între cei doi au ieșit numeroase scântei, iar acum scandalul pare că ia amploare. Motivul disputei celor doi are legătură cu fiica lor Isa, iar acum Oana Roman i-a dat lovitura finală lui Marius Elisei.

După despărțire, Oana Roman l-a acuzat pe fostul partener că a uitat de fiica sa și că relația celor doi s-a răcit destul de mult. Vedeta susține că lipsa tatălui a făcut-o pe Isa să sufere mult, fapt ce a determinat-o să îl roage, chiar implore pe Marius Elisei să îi acorde mai multă atenție. Însă, băratul neagă acuzațiile și chiar a provocat-o pe Oana Roma să vorbească public despre comportamentul său.

„Dacă Oana are coloană vertebrală să iasă public și să spună ce are de spus vis a vis față de comportamentul meu față de fiica mea”, a declarat Marius Elisei.

Oana Roman, lovitura finală

Mesajul lui Marius Elisei a ajuns și la Oana Roman, care a acceptat imediat provocarea. Aceasta i-a răspuns fostului soț și a demonstrat că tot ce spune este adevărat. Vedeta a publicat în mediul online un mail adresat fostului partener în care îl imploră ca fiica lor să devină o prioritate și să îi acorde mai multă atenție.

„Mi s-a cerut din partea domnului Elisei să am coloană vertebrală și să clarific situația. Noi voi ieși pe la TV, căci am spus de la început că NU voi da curs unui scandal pe spatele copilului meu. Răspund însă, fără drept de apel, prin a arăta parte dintr-un mail trimis tatălui Isei în care m-am rugat și implorat ca ea să devină o prioritate și să fie protejată de tatăl ei. Altceva eu NU mai am de comentat”, a scris Oana Roman, în mediul online.

„Este pierdută și suferă”

În cadrul mail-ului pe care la făcut public, Oana Roman îl roagă pe Marius Elisei să nu uite de fiica lor și încearcă să sublinieze cât de mult suferă micuța în urma despărțirii. Vedeta vrea că Isa să fie o prioritate pentru tatăl său și acesta să fie alături de ea de fiecare dată când are nevoie.

„Te rog, te implor din suflet să lăsăm toate resentimentele deoparte și Isa să fie prioritatea și numărul unu. Te rog mult să înțelegi că ea este și ea îndrăgostită de tine pentru că este copilul tău și trebuie să îi acorzi și ei atenție, afecțiune, confort, iubire. Este foarte dificil pentru ea să poată gestiona și înțelege schimbarea atât de bruscă.

Încă nu este dispusă să împartă iubirea și atenția ta cu altcineva tot așa cum nu este dispusă să împartă atenția și iubirea mea cu altcineva. Ea a crescut toată viața ei doar cu noi, întregul Univers suntem noi, părinții ei pentru că nu a crescut singură, nici cu bone, ci cu noi și fiind fată este profund legată de tine sufletește și emoțional.(…)

Te rog înțelege că între noi se terminase de mult, nu se mai putea repara nimic, ne-am chinuit și rănit reciproc prea mulți ani. Tu poți să trăiești povestea ta și să primești ceea ce eu n-am mai putut oferi în liniște și iubire, fără ca asta să afecteze relația cu Isa.

Nu mai încerca să forțezi lucrurile, să le grăbești, să le impui în raport cu Isa pentru că nu ajută nici pe ea și nici relația ta. Lasă lucrurile să evolueze frumos și încet, calm și pe măsură.(…) Fii tatăl pe care îl știe și cu care a crescut. Nu mai încerca să forțezi lucrurile. Relația ta cu altă femeie nu este în pericol, nu este nevoie să o validezi public, nu este nevoie să faci nimic pentru că între noi totul s-a încheiat de foarte mult timp și nu mai era, nu este și nu va fi cale de întors vreodată.

Las-o pe Isa și ajut-o să se obișnuiască încet, încet cu situația pentru că deocamdată totul a fost atât de brutal și brusc încât este pierdută și suferă. Ea te iubește mai mult decât oricine, te-a iubit sau te va iubi vreodată în viața asta. Nu uita! Mulțumesc!”, este o parte din mail-ul pe care Oana Roman i l-a trimis lui Marius Elisei.