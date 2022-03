Adevărul despre relaţia dintre Cătălin Zmărăndescu şi Elena Chiriac. Au fost văzuţi noaptea, îmbrăţişaţi

Fanii emisiunii ”Survivor România” au observat o apropiere suspectă între Cătălin Zmărăndescu și Elena Chiriac. Când toată lumea se gândea că între cei doi ar fi mai mult decât o relație de amiciție, Andreea Tonciu a aruncat bomba.

Fanii competiției au observat că Elena Chiriac și Cătălin Zmărăndescu se susțin în absolut orice și nu de puține ori, cei doi au fost surprinși în timp ce se sfătuiau și formau o bisericuță. Zvonurile potrivit cărora între cei doi s-ar fi înfiripat ceva au fost întărite și de afirmațiile făcute de Andreea Tonciu.

Vedeta a susținut încă de la început că apropierea dintre cei doi Faimoși nu este una firească, având în vedere situația: ”N-am nicio părere despre Elena. N-o cunosc pe fata asta. Doar că îmi pare că la 19 ani s-a băgat într-un grup care….Tot nu sunt de acord cu niște chestii. Nu mi-a plăcut că, de la început, ea s-a dus și a dormit non-stop numai lângă Cătălin. Ceea ce mi se pare aberant. Om cu însurat, cu copil acasă, tu, fată de 19 ani, să dormi lângă el? Nu mi se pare corect. Am încercat să mă împrietenesc cu ea. Eu nu am respins-o”, a spus Andreea Tonciu.

Adevărul este, însă, altul. Se pare că între Cătălin Zmărăndescu și Elena Chiriac există doar o relație strânsă de prietenie. După ce a fost exilat, Cătălin Zmărăndescu a revenit în tabăra Faimoșilor și a fost întâmpinat de Elena: "Ce dor mi-a fost de tine", i-a spus Cătălin colegei sale, care l-a primit cu zâmbetul pe buze.