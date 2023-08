Adevărul despre relația dintre Oana Monea și Marius Moise. I-a tras clapa în finala de la Insula Iubirii

Finala ediției cu numărul 7 a emisiunii Insula Iubirii a avut loc duminică, 27 august 2023. După 21 de zile petrecute separat, cele patru cupluri rămase în competiție s-au aflat din nou față în față. Cu acest prilej, Oana Monea a făcut câteva dezvăluiri uluitoare despre relația pe care a dezvoltat-o cu Marius Moise.

Duminică seară a avut loc marea finală a emisiunii Insula Iubirii. Cele patru cupluri rămase în competiție s-au reîntâlnit, după 21 de zile petrecute separat. Surprizele și marile dezvăluiri nu au lipsit, acestea asigurând suspansul telespectatorilor.

Oana Monea a dat cărțile pe față în finala de la Insula Iubirii. Ce relație a avut, de fapt, cu Marius Moise

Unul dintre cuplurile rămase în competiție a fost cel format din Marius Moise și Bianca Giurcă. Cei doi au venit la emisiunea difuzată de Antena 1 pentru a vedea dacă sunt cu adevărat făcuți unul pentru celălalt.

Ispita Oana Monea și Marius Moise s-au întâlnit în ultima ediție a emisiunii, însă, în ciuda faptului că între cei doi părea că s-a înfiripat ceva, lucrurile se pare că nu au stat deloc așa. Mai exact, ispita a dorit să-i demonstreze Biancăi Giurcă faptul că iubitul ei poate să calce strâmb foarte ușor.

„Este un tip timid, dar nu tot timpul. Există momente când uită complet de timiditate în prejma mea și în preajma altor fete din casă. Nu s-a creat nimic între mine și Marius. Tot ce am făcut aici am făcut pentru Bianca, pentru că am simțit că merită ceva mai bun (…) Am vrut să îi arăt ce bărbat are acasă. Ea știa că tu atingi femei? (…) Aceleași cuvinte și la una, și la cealaltă. M-a invitat în cameră pe mine, a invitat-o și pe Roxana să calce un tricou. A spus că o așteaptă în cameră în jumătate de oră. Mi-a zis și mie că mă așteaptă”, a spus Oana Monea.

Marius Moise a vorbit despre ispitele de la Insula Iubirii

În ciuda faptului că a părut atras de cele două ispite, Oana Monea și Roxana Rapailă, Marius Moise a explicat că nu a fost apropiat de niciuna dintre ele. El a încercat să-și justifice gestul de a le chema pe cele două la el în cameră, în aceeași seară.

„Am fost la date cu Roxana și am vorbit cu ea, i-am spus chestia asta. Când Roxana a venit de la baie mi s-a părut că, nu știu, ceva a deranjat-o și atunci s-a apropiat Oana de mine și i-am pus aceeași întrebare, pentru că nu simțeam nicio legătură sufletească cu niciuna dintre ele”, a declarat Marius Moise.

