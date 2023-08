Ema Oprișan și Răzvan Kovacs de la Insula Iubirii s-au căsătorit! Pe cine au ales să le fie nași, nimeni nu se aștepta

Telespectatorii au avut parte de o surpriză uriașă, în seara aceasta, în finala Insula Iubirii. Ema Oprișan și Răzvan Kovacs au luat, inițial, decizia de a se despărți. Însă, odată ajunși acasă, în România, cei doi și-au mai dat o șansă. În cele din urmă, cei doi s-au căsătorit și vor deveni părinți! Iată mai jos detaliile și cine sunt nașii de cununie!

Ema Oprișan și Răzvan Kovacs au venit la Insula Iubirii, pentru a-și testa relația. În cele din urmă, în cele 21 de zile petrecute în Thailanda, Răzvan a picat testul, fiind atras de ispita Daria. Apoi, în cadrul emisiunii, cei doi au decis să pună capăt relației, mesajele fiind transmise Radu Vâlcan. La bonfire-ul final, s-au reîntâlnit, pentru a-și regla termenii relaționali. Atunci, Ema Oprișan i-a mărturisit lui Răzvan Kovacs faptul că nu poate trece peste acțiunile pe care el le-a făcut pe insulă, simțindu-se rănită.

Și-au aruncat săgeți la bonfire-ul final de la Insula Iubirii

„Ai demonstrat încă o dată că îți bați joc de mine. Mă bucur că ai trăit intens tot ce a fost aici. Ai fost șmecher ca bărbat, ai făcut-o și pe Ema și pe Daria”, a zis concurenta supărată.

Apoi, Răzvan i-a făcut o serie de mărturisiri Emei: „Tind să cred că am forțat prea mult lucrurile, recunosc că am sărit calul. Văzând din partea asta a ecranului, recunosc că am sărit calul”.

„Are dreptate. Eu nu am simțit nevoia să lupt. M-am gândit la faptul că dacă Ema a ajuns în punctul în care să pună stop, indiferent ce aș face eu acum, poate plecam împreună. Dar poate ajungeam acasă și veneau reproșurile și ne despărțeam acasă. Cred că amândoi ne-am complăcut în situația asta și cred că mai puteam să mai trăim o perioadă cu ea, dar cred că mai devreme sau mai târziu se ajungea la același punct”, a mai zis tânărul la testimonial.

Ema Oprișan și Răzvan Kovacs s-au căsătorit și urmează să devină părinți

În cele din urmă, însă, chiar dacă finalul bonfire-ului nu a fost cel mai fericit, situația s-a schimbat, odată ce au ajuns în România. Cei doi și-au mai dat o șansă. La câteva luni de la terminarea celui de-al șaptelea sezon, Ema și Răzvan au apărut împreună, în fața camerelor video. De data aceasta, cu o veste îmbucurătoare. Cei doi au ales să își mai dea o șansă. Mai mult decât atât, s-au căsătorit și urmează să devină părinți.

Nași le sunt chiar Iulian Clonț și Cristina Rancov, un alt cuplu care a participat la Insula Iubirii.

