Adevărul despre relaţia dintre TJ Miles şi Lura Giurcanu, de la Survivor. „Gulliver” i-ar fi dat, de fapt, papucii?

Invitată în cadrul unei emisiuni TV, mama lui TJ Miles a vorbit despre relația pe care fiul ei o are cu Laura Giurcanu, la Survivor România, dar și despre cum a fost crescut Faimosul. Femeia a oferit detalii intime neștiute despre vlogger.

Detalii neștiute despre TJ Miles

Irina Iordache a precizat că TJ Miles pare uneori înfumurat pentru că a trăit foarte mult în Canada, o țară diferită din punct de vedere al mentalității, față de modul de gândire al celor care au crescut în România.

“Nu m-ar deranja ca Miles să fie în exil. N-aș vrea să jignesc, dar e o mică diferență de vârstă, iar când ești tânăr ai un alt vibe și corpul e mai în formă.

Se descurcă bine, este destul de echilibrat, nu cred ca a jignit pe nimeni, nu consider că are o astfel de atitudine. Social el are mentalitatea pe care o are. Știu că e considerat îngâmfat dar nu este așa.

El e crescut într-o mentalitate în care trebuie să arăți ca ai încredere în tine.

Între 7 ani și 32 de ani a trăit în Canada și sunt o grămadă de expresii pe care el nu le știe, cum e de exemplu cu lingușitor. El nu știe nici să înjure în limba română”, a declarat mama lui TJ Miles, în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Ce s-a întâmplat, de fapt, între Laura Giurcanu și TJ Miles?

Mama lui TJ Miles a dat de înțeles că Laura i-ar fi ”dat papucii” fiului ei. Totodată, Irina Iordache i-a adus Faimoasei câteva remarci negative, ea a fost foarte sinceră, atunci când a caracterizat-o.

“Stima de sine e foarte importantă, dar asta nu înseamnă că trebuie să calci pe cadavre. Cred că Laura s-a debarasat de el mai repede”, a mai spus aceasta la Pro tv.

