Adevărul despre Vulpiţa, de la Acces Direct. Ce se întâmpla la Antena 1 atunci când camerele erau oprite

Veronica Stegaru, alias Vulpița, a devenit cunoscută pe sticlă, acum 3 ani, în emisiunea Acces Direct, prezentată de Mirela Vaida. Ea și soțul ei, Viorel, au reușit să adune milioane de oameni în fața micilor ecrane. Tânăra mămică venise din Blăgești în Capitală, cu o poveste de viață tristă, care a impresionat mulți telespectatori. Cu timpul, lucrurile s-au mai schimbat, pentru că Vulpița și Viorel deveneau din ce în ce mai virali în mediul online. Cum era, de fapt, femeia în spatele camerelor de filmat?

Vulpița și Viorel s-au bucurat de multă faimă datorită aparițiilor în emisiunea Acces Direct, difuzată la acea vreme pe Antena 1. Veronica și Viorel au reușit să atragă mulți telespectatori în show-ul în care și-au expus întreaga viață personală. Tocmai situațiile hilare în care erau puși cei doi soți atrăgeau tot mai mult rating și vizualizări pe internet. Se pare că lucrurile stăteau altfel atunci când camerele video se opreau. Vulpița era timidă, la locul ei și a stârnit mila unor persoane publice, care i-au întins o mână de ajutor atunci. Una dintre ele a fost Sonia Trifan, cunoscuta creatoare de modă.

Cum a ajutat-o Sonia Trifan pe Vulpița

Designerul vestimentar a ajutat-o pe Vulpița, atunci când a venit vorba despre haine și bunele maniere. Sonia Trifan nu a acceptat din prima provocarea, însă când a realizat că Veronica este o persoană timidă și bună, a decis să-i ofere o mână de ajutor. Creatoarea de modă a avut o compasiune pentru tânăra mămică încă de la bun început, așa că a reușit să o transforme din cap până-n picioare.

„Inițial, nu am acceptat acea colaborare. Nu am acceptat nu neapărat din cauza scandalului mediatic din jurul ei. Sunt genul de persoană, și tu mă cunoști, care să creeze modă. Eu nu vreau să creez sau să mă lipesc de scandaluri. De obicei mă țin deoparte. Dar apoi am cunoscut-o. A venit la mine în atelier. Din momentul în care am cunoscut-o mi-am dat seama că a fost altceva față de ceea ce s-a văzut pe sticlă. Era un om atât de neajutorat încât am simțit nevoia să o ajut. Am ajutat-o cu cât am putut eu în acel moment.

Crede-mă că toată echipa mea pe care am avut-o și o am, echipă de designeri de pantofi, de accesorii, au ajutat-o. I-au donat haine. Am avut grijă de ea ca de un membru al echipei noastre. Cred că a fost o treabă bună. Când terminam colaborarea, deja se simțea că avea mult mai multă încredere în ea. Știa să vorbească. Știa să mănânce, să facă niște lucruri. Toate lucrurile astea nu știa să le facă într-un mod ok”, a dezvăluit Sonia Trifan, pentru Fanatik.