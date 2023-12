Adevărul despre Zanidache a ieșit la iveală! Fostul câștigător Survivor România nu s-a sfiit să-l facă public

Zanidache este unul dintre concurenții care participă la Survivor All Stars 2024. Participanții s-au pregătit pentru acest moment, și-au făcut bagajele necesare și sunt gata să dea totul pe teren, în emisiunea care va rula la Pro TV. Zanni, câștigătorul sezonului 2 Survivor România, a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, înainte de a ajunge în jungla din Dominicană. Vezi mai jos.

Zanni, pe numele său real Zanidache Robert Edmond, va participa la Survivor All Stars 2024. Înainte de a pleca, din nou, în jungla din Republica Dominicană, câștigătorul sezonului 2 a ținut să transmită un mesaj. Pe rețelele de socializare, tânărul de 26 de ani a mărturisit, printre altele, că emisiunea Survivor i-a schimbat complet viața. De altfel, consideră că nu are adversar, atunci când vine vorba despre supraviețuire.

„3 ani de zile am reflectat asupra experienței «SURVIVOR». Cărămida care mi-a schimbat viața total, care m-a și clădit ca bărbat. Indiferent de rezultat, nu cred că am adversar în SUPRAVIEȚUIRE, jocul în care ultimul câstigă. Am renunțat la mândrie, nu mai fug după faimă, însă vreau să vin cu trofeul acasă. Scopurile mele sunt nobile, principiile mele sunt de necontestat. După 26 de ani de frustrări și neajunsuri, am văzut că Dumnezeu mi-a dat mai mult decât am sperat. Am profitat de fiecare semn și am stat departe de vicii și superficialități. Nu știți despre mine nici muzică, nici dansuri, nici vedetisme. Despre mine știți ADEVĂRUL! Sărbători fericite. Sănătate la familie”, a scris Zanni, pe Instagram.