Ei au câștigat Survivor România. Transformările și învingătorii spectaculosului show difuzat acum de ProTv sunt deja de notorietate. Competițiile de lungă durată nu lipsesc de pe posturile Tv de la noi din țară, dar, după trei sezoane, Survivor s-a dovedit fi un element de bază al genului reality- show. Succesul spectaculosului show atestă capacitatea sa de a-i face pe privitori nu doar să rămână pe emisiune, cât să se adapteze la diferite tipuri de televiziune, mai ales în perioada ascensiunii serviciilor de streaming.

Recent, Survivor România a ajuns în topul emisiunilor preferate de români în această primăvară. Rezistența secretă a Survivor de-a lungul anilor are, de fapt, o mulțime de elemente care, după cum vom vedea, se potrivesc cu spectacolul. Survivor este un show ușor de înțeles de către public, indiferent dacă l-a urmărit încă din sezonul 1 sau doar s-a alăturat acestuia pentru alte sezoane. S-ar putea vorbi și despre un fel de slogan scurt, simplu, „depășește, depășește, supraviețuiește”, de care un spectator nou poate fi cucerit de la bun început.

Inclusiv cele mai complicate aspecte ale jocului, de exemplu provocările, au un obiectiv de bază ușor de înțeles, respectiv să câștige provocarea, să obține imunitate la vot. Regulile jocului pot fi explicate concis, folosindu-se doar una sau două propoziții, ceea ce face ca spectacolul în sine să fie ușor de digerat. Mai ales pentru telespectatorii cărora le place să se relaxeze și să urmărească ceva distractiv. La urma urmei, este ceea ce realitatea realizează cel mai bine, însă Survivor face mai mult decât atât.

Survivor are capacitatea de a combină multe aspecte ale unui show

Supraviețuitorul acordă o mare importanță să fie capabil fizic, dar să gândească și strategic. La un moment dat puterea și strategia pot eșua, dacă un concurent nu are abilitățile necesare spre a construi o alianță puternică cu ai lui coechipieri. Toate aspectele supraviețuirii sunt necesare pentru a câștiga, ceea ce face ca Survivor să fie un spectacol unic prin faptul că știe să combine multe aspecte distractive, captivante, într-o singură emisiune, fără a crea confuzii în diferitele teme ale lui.. De asemenea, Survivor folosește imagini iconice și memorabile.

Scurt istoric

Orice program difuzat la un canal de televiziune începe cu prezentarea de tipul: „genul programului, dramă”, dacă e vorba de un serial. Pentru Survivor, genul programului este Reality Show. După care, dacă dăm o căutare pe Google, putem afla și cine este creatorul sau cine sunt creatorii, altfel spus cui aparține producția. În cazul de față, britanicul Charlie Parson a dezvoltat în 1992 formatul Survivor (franciză) pentru Planet 24, companie din Regatul Unit. Conform tvmania.ro, conceptul a fost folosit prima dată în Suedia în 1997 pentru emisiunea „Expedition Robinson”, înregistrând un succes de proporții, iar în SUA, emisiunea-concurs a debutat în 2000, la CBS, cu un rating uriaș.

În anii următori formatul Survivor îl găsim în: Turcia, Australia, Africa de Sud, Noua Zeelandă, Spania, România. Survivor România are un număr de 4 sezoane, derulate în 274 de episoade. Popularitatea show-ului a crescut mult în timpul pandemiei, deoarece multe vedete cunoscute, din lumea muzicii, sportului, filmului etc. s-au înscris printre participanți: Elena Gheorghe, Culiță și Iancu Sterp, Augustin Viziru, Alexandra Stan, Cătălin Moroșanu, Jador, Marian Drăgulescu, Cătălin Zmărăndescu, Robert Niță, Roxana Ciuhulescu.

Compania de producție este Acun Medya Global, cea care produce formatul pentru mai multe ţări, cum ar fi Turcia, Grecia şi Mexic.

Formatul este cât se poate de simplu: concurenţii împărţiţi în două triburi luptă zi de zi în provocări pentru imunitate şi alte avantaje. După fiecare luptă pentru imunitate, o echipă este nevoită să-şi elimine unul dintre membri.

Show-ul Survivor România își are începutul pe 18 ianuarie 2020, a fost difuzat în două sezoane, cu 75 de episoade, pânâ în anul 2021, la Kanal D. Locul desfășurării acțiunii este La Romana, din Republica Dominicană, iar gazda s-a numit Dan Cruceru.

Premii importante oferite de televiziunile care au difuzat reality-show-ul

În sezonul 1, a câștigat Elena Ionescu care a primit pe lângă impresionantul trofeu al show-ului și un premiu în valoare de 250.000 de lei. Cântăreața nu și-a putut stăpâni lacrimile când a aflat că este supraviețuitoarea româncă din Republica Dominicană. „Ai fost pusă la pământ de zeci de ori, dar de fiecare dată ai reușit să te ridici. Ai reușit să intri în inimile telespectatorilor și i-ai convins că meriți trofeul din mâinile tale. Elena, ce-i vei povesti, peste ani, fiului tău?” Elena Ionescu a răspuns pentru cancan.ro: „Că am luptat ca o leoaică pentru copilul ei. Că m-am dăruit și am mers cu un scop precis, dar în același timp prin corectitudine și prin muncă. A fost o cursă tare grea, dar tare frumoasă, din care, cu siguranță, am să-l învăț și pe el. Mă simt mult mai puternică din toate punctele de vedere, pentru a-l ajuta pe el în viață de acum înainte. Nu am cuvinte să vorbesc despre Survivor în acest moment. Voi avea când mă voi trezi din acest vis. Este ceva ireal! Am impresia că n-aș vrea să mă mai trezesc. Această competiție este cea mai supremă lecție de viață pe care am primit-o de la voi și de la Dumnezeu”. Cum participanții si-au luat diverse obiecte ca amintire, Elena Ionescu s-a întors din jungla dominicană cu o cană de tablă, în care își găteau orezul. Emisiunea de la Kanal D a reușit să-i determine pe aproape 2 milioane de români să urmărească show-ul filmat în Republica Dominicană.

Zannidache/Zanni a câștigat sezonul 2 din 2021 și a reușit să-și ducă visul până la capăt. Ultimul Faimos rămas în competiție a ridicat trofeul Survivor. El a plecat acasă mai bogat cu 50.000 de euro.

„De emoții am transpirat. E greu trofeul, e cel mai greu trofeu. Mă simt foarte bine. Trebuie să recunosc că i-am simțit pe oameni aproape de mine. Trebuie să recunosc că simțeam acest moment. Emoțiile erau mari pentru că nu știam cum să-mi arăt recunoștința. Vă mulțumesc din tot sufletul meu nu că ați pierdut timp, ci că l-ați câștigat alături de mine”, a fost prima declarație a lui Zanni, după ce primit trofeul Survivor România 2021.

De la Kanal D, la ProTv

Din ianuarie 2022, odată cu sezonul 3, Survivor a fost preluat de ProTv, iar Alex Delea este câștigătorul Survivor România 2022, sezonul 2. Iată ce declara atunci în emisiunea lui Cătălin Măruță: „Am întrebat-o pe mama ce facem cu premiul. Aşteptăm să treacă vara, e o sumă foarte mare, dar am încredere în mama că vom lua cea mai bună decizie”

”Vă iubesc pe toată lumea din consiliul ăsta! Eu nu cred așa ceva, Domnu Dan! Nu știu ce se întâmplă cu mine! Nu cred așa ceva!”, a mai spus Delea.

Sezonul 4, 2023, aflat în derulare, a avut premiera pe 9 ianuarie, gazdă fiind Daniel Pavel. Premiul pus la bătaie este în valoare de 100.000 de euro. Din echipa celor 12 faimoși care au pornit la drum au făcut parte: Ada Dumitru, Bianca Patrichi, Carmen Grebenișan, DOC, Gheboasă, Ionuț Iftimoaie, Jorge, Maria Constantin, Remus Boroiu, Sebastian Dobrincu, Ștefania Stănilă și Vica Blochina.

Războinicii deciși să demonstreaze ceea ce pot au fost: Alexandra Porkolab, Alin Chirilă, Andreea Moromete, Andrei Krișan, Andrei Neagu, Codruța Began, Dan Ursa, Daria Chiper, Lucianna Vagneti, Maria Lungu, Răzvan Danciu și Robert Moscalu. Înainte ca Faimoșii și Războinicii să i se alăture, Daniel Pavel a spus: „Survivor România, cea mai spectaculoasă aventură a timpurilor noastre începe. Provocări extreme pentru caractere puternice. 2 triburi se înfruntă pe toate planurile de bătaie pentru marele trofeu. Începe cel mai puternic reality show!”

Alin Chirilă de la Războinici este acum favorit cu o cotă de 4.50

Potrivit cotelor înregistrate pe site-urile de pariuri sportive în acest moment, lupta se duce între un concurent cu banderolă albastră și unul cu banderolă roșie. Favorit este Alin Chirilă din tribul „Războinicilor”, a cărui cotă este de 4.50, urmat de Remus Boroiu din echipa „Faimoșilor” cu o cotă de 5.50, scrie cancan.ro

Clasamentul se poate schimba de la o ediție la alta, însă mulți fani ai emisiunii sunt de părere că un Războinic va câștiga concursul în acest an.

Transformări spectaculoase ale participanților Survivor România

Participanții au avut de suferit din punct de vedere fizic și psihic, dar au reușit să dea tot ce au mai bun pe trasee. ProsPort informează că faimoșii de la Survivor România sunt transformați total. Cătălin Zmărăndescu, fostul bodyguard al lui Gigi Becali a ajuns la Survivor România 2022 cu 114 kilograme și a plecat cu 89, deci cu 25 de kilograme mai puțin.

Celebrul cântăreț, CRBL, a ajuns în Republica Dominicană cu 101 kilograme, iar acum are 87. Total transformat este și TJ Miles, tiktoker-ul care a ajuns la 64,9 kilograme, după ce la început a avut 78.

Elena Chiriac, campioana națională la taekwondo, a pierdut în cele aproape trei luni petrecute în Republica Dominicană 8,9 kilograme, iar Mari Fica 6 kilograme. Laura Giurcanu a ajuns la minus 4,5 kilograme. Robert Niță, fostul fotbalist de la Rapid care a făcut parte din echipa „Faimoșilor” la Survivor România 2022, slăbise 10 kilograme în 21 de zile petrecute în Republica Dominicană, în timp ce Emil Rengle a pierdut 12 kilograme și a ajuns la 55. Multora li s-a decolorat parul sau le-a crescut barba. Toți arată total diferit fată de primele zile ale competiției.

La petrecerea de reunire, din 2020, băieții arătau tunși și bărbieriți, iar fetele machiate si coafate. În timp ce mulți au slăbit, alții s-au îngrășat, mai ales fetele, din cauza problemelor hormonale ce au intervenit pe parcurs. Transformări vizibile au fost la Elena Marin și Albert Oprea, care au ajuns de nerecunoscut după mai bine de 6 luni de îndurat condiții extreme. S-a observat și faptul că dansatoarei Elena Marin i-au apărut mai multe fire albe și ținând cont că nu se putea vopsi, fanii au fost surprinși să o vadă în această ipostază.

Sunt și concurenți care și-au schimbat look-ul după experiența trăită în Republica Dominicană. Sebi și Cosmin Stanciu și-au dat seama că le stă mai bine cu barbă. Ambii au păstrat-o și după terminarea competiției.