Adevărul din spatele imaginilor cu echipamentele distruse ale pompierilor din Crevedia: „Nu cred că mint 50 de oameni”

Au început să circule pe internet mai multe imagini cu echipamentele distruse ale pompierilor de la Crevedia. Acest lucru a stârnit o adevărată dezbatere, iar oficialii au venit cu lămuriri în acest context.

După exploziile de sâmbătă, 26 august, de la Crevedia, Dâmbovița, acolo unde peste 30 de pompieri au fost răniți, au apărut mai multe imagini cu uniformele distruse ale acestora. În fotografii sunt surprinse căști topite și uniforme găurite în urma celei de-a doua explozii. În acest sens, s-a stârnit un val de reacții referitoare la modul cum sunt dotați angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU).

În replică, Raed Arafat a încercat să ofere lămuriri, însă angajații din subordine vin cu alte opinii.

Controversa din spatele imaginilor cu echipamentele distruse ale pompierilor de la Crevedia: „Îmi arătaţi o cască argintie”

Raed Arafat, șeful DSU, a răspuns că: „eu nu am niciun pompier care are leziuni la nivelul capului, cel puţin din ce ştiu şi care a purtat cască”, potrivit Agerpres.

Raed Arafat consideră că acele imagini nu sunt cele de la Crevedia și că uniformele sunt diferite față de cele ale pompierilor care se aflau la fața locului.

„Pe internet circulă… Aceasta, de exemplu, este o cască pe care eu nu am văzut-o folosită de pompierii noştri în ultima perioadă. Îmi arătaţi o cască argintie. Pompierii noştri au căşti roşii în mare parte. Dacă cineva a avut cască personală, înseamnă că avem o problemă. Această cască nu ştiu să facă parte din dotare. Casca este argintie, nu este o cască care există la noi în dotare”, a mai spus Arafat.

Ulterior, un pompier a declarat pentru Libertatea că, de fapt, acele căști se află în dotarea IGSU.

„Nu e o cască argintie, se vede pe margini că e o cască albă și avem astfel de căști în dotare.”

Angajatul a mai declarat că „la detașament la Băneasa, la fel, la DMV (Detașamentul „Mihai Vodă”, n.r.), toți spun același lucru. Dacă mințea unul mai ziceam, dar nu cred că mint 50 de oameni cel puțin”.

Un alt pompier, care nu este printre cei care au participat la misiune, a declarat că dotările din unități sunt diferite și că există colegi care încă lucrează cu echipament mai slab decât cel din imagini.

„Dotările din subunități pot fi diferite, am văzut tot felul de căști. Exista poza și cu casca roșie, de aceea ce spune domnul Arafat? Iar casca roșie topită ce apare în fotografii e considerată cam cea mai «buna» din ce am primit. Eu am primit anul asta casca ca aceea după 15 ani de activitate. Sunt foarte mulți colegi care încă au căști și mai proaste decât aia din poză”, susține un alt pompier, potrivit sursei citate.

