Adevărul dureros despre divorțul dintre Maria și Liviu Olteanu de la Mireasă: „M-a amenințat cu bătaia. Mă brusca” S-au căsătorit doar pentru premiu?!

Maria și Liviu Olteanu, câștigătorii sezonului 3 al emisiunii ”Mireasa” au divorțat. Însă nu multă lume cunoaște adevărul dureros. Ce se întâmpla, de fapt, între cei doi?

Maria și Liviu s-au cunoscut prin intermediul show-ului matrimonial ”Mireasa”. Deși au format un cuplu de-a lungul emisiunii, iar la final s-au și căsătorit, cei doi foști concurenți au avut parte de un final nefericit.

Deși au dovedit pe parcursul emisiunii că se iubesc și merită marele premiu oferit din partea Antenei 1, Liviu și Maria s-au despărțit după doar 3 luni de relație. Maria susține că partenerul ei devenise violent cu ea și de aceea s-a ajuns la divorț.

”Relația noastră devenise tot mai toxică, cu certuri tot mai grave. La trei luni s-a rupt. S-a rupt în momentul în care Liviu a plecat în Spania. Am primit unele semne după ce am ieșit din casă. El nu prea avea planuri de viitor cu mine. M-am gândit dacă el a făcut acest pas pentru premiu.”, a povestit Maria, la Acces Direct.

Maria l-a căutat pe Liviu în telefon să vadă dacă vorbește cu alte femei

Maria Roman îl suspecta pe Liviu că ar fi înșelat-o. Bărbatul petrecea foarte mult timp pe telefon și nu dormea nopți întregi. Câștigătoarea emisiunii susține că i-a verificat telefonul mobil, dar nu a găsit nimic în el.

”Stătea mereu pe telefon. El nu dormea noaptea deloc. Îl găseam la 6 dimineața pe telefon. Mi-am pus semne de întrebare de multe ori. Au fost și momente în care am verificat. Am găsit ușoare conversații, dar am zis că e ok să îi respect intimitatea și să nu caut mai mult”, a declarat fosta concurentă de la ”Mireasa”.

Maria Roman: ”M-a amenințat cu bătaia de multe ori”

Fosta parteneră de viață a lui Liviu a povestit că el era agresiv din punct de vedere verbal nu doar cu ea, ci și cu soacra sa. El o jignea pe aceasta de fiecare dată când avea ocazia. Liviu ar fi bruscat-o pe Maria și ar fi amenințat-o de multe ori cu bătaia.

”M-a amenințat cu bătaia de multe ori. Mă brusca”, a mai spus Maria Roman, la Antena 1.

