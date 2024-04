Adi de la Vâlcea, vacanță ruinată! Ce a pățit artistul după ce a apelat la o agenție de turism: ”Sunt foarte supărat”

Adi de la Vâlcea (51 de ani) și-a luat o mare țeapă de la o agenție de turism. A vrut să meargă într-o vacanță de vis, peste hotare, alături de mai multe persoane din familia sa, dar lucrurile au luat o altă întorsătură. Celebrul cântăreț a povestit tot ce s-a întâmplat.

Adi de la Vâlcea a povestit experiența neplăcută pe care a avut-o cu o agenție de turism. Artistul a planificat vacanța în urmă cu mai mult timp și a achitat chiar și un avans. Totuși, cu trei săptămâni înainte de a pleca în călătorie, reprezentanții instituției l-au anunțat că nu pot să îi asigure cele promise.

Adi de la Vâlcea este foarte dezamăgit, după colaborarea cu o agenție de turism. Celebrul cântăreț a apelat la firma respectivă pentru a organiza o vacanță în străinătate alături de familia sa. Însă, lucrurile nu au decurs conform planului.

Reprezentanții agenției de turism l-au anunțat pe artist că nu mai pot onora rezervările făcute și au venit cu variante alternative. Una dintre soluții era să aleagă o altă destinație. Totuși, Adi de la Vâlcea a refuzat propunerea pentru că nu era ceea ce își propusese de la început. Astfel, 5 din cele 11 persoane apropiate cântărețului, care urmau să se bucure de concediu, au fost nevoite să renunțe.

„Eu am apelat la această firmă, pentru că mi-am dorit să merg împreună cu fiul meu, cu nora mea, cu părinții norei mele. Să mergem mai mulți. Și mi s-a cerut o sumă, am plătit avans, apoi am plătit și restul de bani. Mi s-a spus că dacă ne răzgândim nu mai putem să ne cerem banii înapoi.

Cu trei săptămâni înainte vacanță ni s-a spus că nu se mai poate, că nu s-au ocupat nu știu ce locuri (…) Cumnatul meu din Italia și nepotul meu și-au luat bilete de avion, concedii de la serviciu, fiii mei, unul medic, celălalt profesor, la fel, și-au luat zile libere tot pentru această dată. Acum ei nu mai pot merge în vacanță.

Noi am devansat data cu o săptămână doar cei care am putut. Din 11 persoane, putem să mai mergem doar 6. Le-au stricat vacanțele oamenilor. (…) Ne-au propus (n.red. cei de la agenția de turism) să mergem în Egipt. Păi dacă voiam să mergem în Egipt ne luam vacanță în Egipt. Chiar sunt foarte supărat.”, a mărturisit Adi de la Vâlcea pe o rețea de socializare, potrivit Spynews.