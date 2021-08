Adi Sînă a investit într-o nouă afacere și speră să dea lovitura! Cu ce se ocupă acum artistul: ”M-am documentat foarte mult”

Adi Sînă a investit într-o nouă afacere și speră să dea lovitura! Artistul a lăsat muzica pe locul doi și s-a implicat trup și suflet în noul proiect.

Împreună cu Anca Serea, artistul se ocupă acum de o afacere în industria cosmeticelor. Ca mulți alți artiști din industria muzicală, Adi Sînă a fost nevoit să se reprofileze având în vedere contextual actual. Pandemia l-a afectat grav, așa că a decis să o ia de la zero într-un domeniu nou.

S-a documentat, a învățat și s-a implicat total în afacerea cu cosmetice. De asemenea, artistul are de gând să lanseze și o linie pentru bărbați în toamnă. (CITEȘTE ȘI: ADI SÎNĂ, DEZVĂLUIRI DESPRE SCHIMBĂRILE MAJORE DIN FAMILIA SA. ANCA SEREA TRECE PRINTR-O PERIOADĂ DIFICILĂ)

”Cosmeticele îmi ocupă 80% din timp, iar muzica doar 20%. Am muncit mai mult în pandemie decât în timpuri normale într-un alt domeniu. Împreună cu Anca am deschis un brand de cosmetice şi am lucrat foarte mult la proiectul acesta. Adică m-am reprofilat. N-am renunţat la muzică, am stat mai puţin în studioul de înregistrări, am concerte în fiecare săptămână. Şi cu toate acestea lucrez în fiecare zi la partea de cosmetică, pentru că a trebuit să învăţ, să o iau de la zero. Acum ştiu totul despre vopsele de păr, creme antiîmbătrânire.

M-am documentat foarte mult cu un an înainte de pandemie, am deschis magazinul acesta. Iar în pandemie ne-am extins şi am învăţat foarte multe lucruri despre zona asta. Am făcut muzică ani de zile devenind o rutină, iar acest proiect m-a făcut să studiez mult şi să învăţ lucruri noi. O să lansez şi o linie de bărbaţi toamna asta şi sper că va fi bine”, a declarat Adrian Sînă pentru Click!.

Adi Sînă, declarații despre al 7-lea copil

Prezentatoarea TV și Adi Sînă sunt împreună de zece ani și se iubesc necondiționat. Anca Serea are 6 copii și a declarat în repetate rânduri că își dorește încă unul, pentru a fi „Albă ca Zăpada”, cu cei 7 pitici. Invitat în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță, artistul a vorbit despre proiecte, familie, dar și posibilitatea de a deveni din nou tată. (VEZI ȘI: GHINIOANELE SE ȚIN LANȚ DE EL! ADI SÎNĂ, EXECUTAT SILIT PENTRU O DATORIE URIAȘĂ)

Adi Sînă și Anca Serea par să aibă în plan să-și mărească din nou familia, însă artistul a mărturisit că el însuși va da marea veste atunci când va fi cazul.

”Deocamdată sunt șase. Ar fi complicat dintr-un singur punct de vedere, că ar trebui să schimbăm numele site-ului nostru, dar am putea rezolva și treaba asta. E complicat cu numele, e greu să le schimbi după aia”, a spus Adi Sînă.