Adina Alberts, ”taxată” de Dan Teodorescu, după ce a cerut donații fanilor ei „Nu mai reușesc să visez pe gratis”

Medicul Adina Alberts a ajuns din nou în centrul atenției după ce a apelat la fanii ei să facă donații, pentru a folosi banii în lupta împotriva pașapoartelor de vaccinare, dar și pentru a promova tratamente neavizate. Majoritatea au avut reacții negative la adresa acesteia și au ironizat-o public.

Fosta candidată a Sectorului 1 a ajuns din nou virală, în pandemia de coronavirus, în urma unui anunț făcut pe contul ei de socializare despre lupta împotriva pașapoartelor de vaccinare. La finalul mesajului transmis fanilor, medicul le-a cerut susținătorilor să doneze bani în contul unei asociații care îi poartă numele.

Peste 15.000 de reacții online

Printre cei care au criticat initiativa Adinei Alberts se numără și solistul trupei Taxi, Dan Teodorescu. În mod ironic, muzicianul a scris pe aceeași rețea socială, că are și el nevoie de „donații”.

„Dragii mei, De ani de zile visez pentru voi, dar acum sunt epuizat şi nu mai reuşesc să visez pe gratis. Orice donație mă va ajuta să visez în continuare. Cu cât va fi donația mai mare, cu atât voi visa mai frumos. Pentru voi. Eternul vostru visător, Dan,” a scris artistul.

„Daţi un leu pentru eternul… eu”, a comentat şi Horia Brenciu.

Dan Teodorescu – artist: Ce am simțit eu când am văzut chestia aia? Vă spun. Ce am simțit eu în momentul ăla nu poate fi spus la televizor.

De asemenea, și medicul Vasi Rădulescu a postat tot pe Facebook o fotografie cu o bancnotă de un leu, însoțită de un mesaj ironic la adresa Adinei Alberts.

