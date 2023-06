Adio, Dragoș Pătraru de la TV! Anunțul trist făcut chiar de prezentatorul emisiunii Starea Nației: „E exclus ca noi să mai avem loc undeva”

În urmă cu două luni, Dragoș Pătraru făcea un anunț ce a luat prin surprindere pe multă lume. Acesta își informa publicul că Starea Nației iese din grila de programe de la Prima TV. Prezentatorul nu s-a sfiit și a spus clar care au fost motivele pentru care contractul cu televiziunea s-a rupt. De atunci, emisiunea s-a mutat în mediul online, iar Dragoș Pătraru nu crede că o să mai revină pe micile ecrane.

Timp de cinci ani Starea Nației a rulat la Prima TV. Realizatorii au avut mână liberă și conținutul emisiunii nu a fost deloc cenzurat de către mai marii postului. Deși colaborarea părea că merge bine, Dragoș Pătraru a decis să oprească totul. Motivul a fost unul clar: „Am reziliat contractul pentru neplată. E atât de simplu”. După ce „relația” cu Prima TV s-a încheiat, Starea Nației s-a mutat în mediul online și probabil că acolo o să rămână.

Deși și-ar dori ca emisiunea să se întoarcă iar pe micile ecrane, Dragoș Pătraru spune că acest lucru nu se va mai întâmpla, cel mai probabil. Mai exact, prezentatorul a declarat că televiziunile mari nu sunt interesate de un asemena proiect acid. De asemenea, majoritatea dintre ele sunt finanțate de partide politice, lucru care vine în contra punct cu discursul de la Starea Nației, care își propune a oferi o opinie nepărtinitoare.

„Noi avem nişte formate ale noastre pe care le-am gândit şi care sunt foarte OK şi cred că ar avea succes foarte mare. Nu cred că aş mai vrea să duc Starea Naţiei la TV şi cumva-i înţeleg şi pe cei de la TV. Televiziunile mari nu se bagă în treaba asta. Adică să permită opinie asumată şi opinia asumată la modu, băi, sancționăm derapaje, abuzuri ş.a.m.d. indiferent de direcţie.

Apoi, aproape toate televiziunile în acest moment primesc bani de la partide, deci e exclus ca noi să mai avem loc, ştiu eu undeva. Apoi este şi această opinie: îi aduceţi p-ăia, dar până la urmă o să trebuiască să-i daţi afară. Ştii, fie că pleacă ei, fie că sunteţi voi constrânşi să îi daţi afară într-un fel sau altul, relaţia se va termina”, a declarat Dragoș Pătraru, potrivit paginademedia.

„Nu era neapărat o lipsă de bani”

Așa cum am amintit și mai sus, Dragoș Pătraru spune că motivul pentru care colaborarea cu Prima TV s-a oprit a avut legătură cu faptul că de o bună perioadă de timp echipa nu mai fusese plătită. De asemenea, mai mereu existau întârzieri la plată. Însă, în mod surprinzător, atunci când contractul a fost reziliat, într-un fel sau altul, televiziunea a avut bani să plătească toate despăgubirile.

„Noi ne-am luat banii până la ultimul leu, ne-am înţeles cu privire la despăgubiri, absolut tot ce trebuie să primim şi fiecare îşi vede de treaba lui. Faptul că noi, după ce am plecat şi am decis să plecăm, faptul că noi ne-am primit banii înseamnă că nu era neapărat o lipsă de bani, înţelegi şi atunci nu e mai bine să fie fiecare foarte, foarte liniştit? Întârzieri la plată au fost tot timpul.

Dacă emisiunea Starea Naţiei sau echipa Starea Naţiei ar fi stat doar în emisiunea Starea Naţiei de la TV, după trei luni am fi închis. De ce? Pentru că n-aş fi avut bani să îi plătesc pe oameni, iar oamenii ar fi plecat. Noi ce am făcut ca să putem să plătim salariile la timp? Am avut grijă să dezvoltăm alte activităţi: cafeneaua, prăjitoria, acum am echipat şi un food truck şi mergem cu el prin ţară. Le-am făcut astfel încât să putem asigura acel cash flow care să ne permită să ne plătim la timp”, a mai declarat Dragoș Pătraru.

