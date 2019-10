Turiștii care își doresc senzații tari pot să se “relaxeze” în hamac, la o înălțime de 200 de metri, în comuna Baia de Fier, din județul Gorj. Pentru această experienţă, doritorii sunt taxați cu 100 de lei. (VEZI ȘI: TALENTELE ASCUNSE SI EXTREME ALE VEDETELOR DIN ROMANIA!)

O bază de relaxare şi naturo-terapie la înălţimea de 200 de metri a fost inaugurată în comuna Baia de Fier, judeţul Gorj. Turiştii care vizitează localitatea au posibilitatea să-şi petreacă timpul în hamace suspendate între stânci.

Cablurile pot susține 4.500 de kilograme

„Oamenii pot să vină, să ia legătura cu noi, au acces nelimitat. Este prima acţiune de acest gen, din câte am văzut în ţară nu s-a mai făcut aşa ceva, am căutat în afară şi nu am găsit”, a declarat Gabriel Dan Chiriac, preşedintele Clubului Montan White Wolf Baia de Fier.

Cablurile care fac legătura între stânci suportă o greutate de aproximativ 4.500 de kilograme. Atelierul de hamace între stânci se află la Baia de Fier, punct intrare Peştera Muierilor şi este o premieră în România. Organizatorii spun că ideea de bază de la care au pornit a fost aceea de a readuce tinerii către munte şi natură.