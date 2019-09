Adrian Minune, filmat cu amanta! S-au sărutat în public, fără să le pese de nimeni

Adrian Minune a fost prins cu mâța-n sac. Mai exact cu “mâța” la un restaurant de lux, acolo unde luau împreună masa. Fără să îi pese de nimeni și de nimic, celebrul artist s-a comportant ca un adolesent îndrăgostit. A sărutat-o cu foc pe bruneta de la care nu a putut să își ia ochii nicio clipă.

Adrian Minune își iubește familia și întotdeauna are grijă ca celor dragi să nu le lipsească nimic. Totodată are grijă ca și el să fie împlinit pe toate planurile și să se bucure de micile bucurii ale vieții. Recent, cântărețul a fost surprins alături de o altă femeie cu care, probabil, a simțit fiorii pe care îi simțea în adolescență, potrivit spynews.ro

În imagini se poate observa că amândoi sunt cu zâmbetul pe buze, Adrian Minune şi bruneta s-au bucurat unul de prezenţa celuilalt și s-au sărutat… fără să le pese că cineva i-ar putea observa. Nu este prima dată când Adrian Minune este surprins în ipostaze tandre cu diferite doamne. Încă din 2013 a apărut zvonul că artistul are o “inimă mare” și poate să iubească mai multe femei.

Adrian Minune… se pensează! Și recunoaște că ideea i-a venit după ce a început să îmbătrânescă

Adrian Minune a venit însoţit de un bun prieten: Maher, cel care îl tunde şi îl epilează. “Îl pensez în două minute”, a precizat Maher când a început să îl penseze cu aţa.

“Clientul se răsfaţă la bătrâneţe. La 20 de ani nu mă epilam, nu mă pensam!”, a explicat Adrian Minune.

Adi Minune se tunde cu foc la Maher, singurul din România care are o astfel de tehnică.“La început m-am speriat. Ştiam că părul ia repede foc. Sora bunicii mele a murit după ce i-a luat foc părul! Mă gândeam la sora lu’ mamaie când a început să mă tundă aşa”, a mai spus Adrian Minune.

Adi Minune, momente de coșmar în copilărie

Adrian Minune a povestit de curând, în cadrul unui interviu, drama pe care a trăi-o în urmă cu patru decenii. Potrivit mărturisirilor sale, în drum spre grădiniță, el a fost mușcat de un câine, după ce s-a oprit în dreptul unui gard de care se ținea și își curăța pantofii de noroi. Țipetele lui au alarmat-o pe una dintre mătuși, care a venit la el și l-a dus imediat la dispensar. Din fericire, specialiștii au putut să îi salveze degetul, însă, cicatricile se văd.

“La vârsta de 4 ani, pe timpul răposatului Ceașcă, se obișnuia ca în pragul sărbătorilor de iarnă să ni se dea pomul de iarnă, cadouri de sărbători și bunica mea m-a lăsat să merg singur la grădiniță, pentru că era aproape… și aveam niște pantofiori din lac, m-am sprijinit de un gard să mă șterg pe pantofi de noroi. Un câine a venit și m-a mușcat de deget foarte tare, mi-a secționat degetul, se mai ținea într-o pieliță… Este mutilat pe viață… m-am speriat, țâșnea sângele, am fugit spre casă. Mătușa mea m-a luat în brațe, am fugit la dispensar, mi-au dat cu apă oxigenată și cu rivanol, mi-a pus degetul la loc. Osul era rupt, dar s-a sudat… a crescut unghia aiurea. Se vede aici să s-a lipit așa cum a dat Dumnezeu. Am mai pățit după aceea ca 4-5 câini să mă pună jos, la câțiva ani, și apoi mare, eram cu Dan Armeanca la un hotel”, a povestit cunoscutul artist în cadrul unei emisiuni de la Antena Stars.