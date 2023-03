Adrian Minune, internat de urgență la spital! În ce stare se află artistul

Adrian Minune trece prin momente dificile! Artistul este internat în spital, acolo unde a ajuns de urgență din cauza unor probleme de sănătate. Întreaga familie îi este alături cântărețului.

Potrivit fanatik.ro, Adrian Minune este internat la spitalul Ponderas. Artistul a ajuns de urgență pe mâinile medicilor, iar după câteva investigații, cadrele medicale au decis să-l interneze. Printre analizele care i s-au efectuat s-au numărat și testele antigen, astfel că manelistul ar putea fi infectat și cu COVID.

CITEȘTE ȘI: CUM A AJUNS ADRIAN MINUNE SĂ SE ,,ÎNSOARE” LA VÂRSTA DE 14 ANI. ȘI NU, NU ESTE VORBA DESPRE CATI, ACTUALA SA SOȚIE

Întreaga familie a manelistului a făcut ulterior teste antigen, iar cei care vor fi declarați negativ, îl pot vizita doar după ce își iau toate măsurile de protecție. Nu se cunosc exact cauzele pentru care Adrian Simionescu a ajuns de urgență la spital, dar situația pare a fi îngrijorătoare.

Ce avere a strâns Adrian Minune din muzică

Adrian Minune a activat în domeniul muzical peste 20 de ani, iar acum se poate mândri cu o avere impresionantă. Manelistul ar fi reușit să își cumpere 15 vile, 13 mașini, mai multe terenuri și obiecte de lux, precum ceasurile scumpe și așa mai departe.

De curând, s-a speculat că Adrian Minune se află pe locul trei în topul celor mai bogați cântăreți de manele din România. De asemenea, s-a mai scris că onorariul manelistului pleacă de la 6.000 de euro, iar din dedicații, artistul strânge chiar și 20.000 de euro la un eveniment.

Mai mult decât atât, cea mai mare sumă câștigată, vreodată, de către Adrian Minune, într-un singur eveniment, a fost de 60.000 de euro, în anul 2002. La un moment dat, manelistul, alături de alți trei asociați, a reușit să strângă în total 1,5 milioane de euro, în urma vânzării unui teren.

”Averea mea sunt cei trei copii. Referitor la evaluarea în presă, e o minciună. Cea mai mare sumă pe care am câștigat-o a fost de la un teren, unde am fost trei asociați, ne-am luat împreună 1,5 milioane de euro, adică 500.000 fiecare. Am terenuri, da!”, a povestit manelistul.