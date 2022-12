Cum a ajuns Adrian Minune să se ,,însoare” la vârsta de 14 ani. Și nu, nu este vorba despre Cati, actuala sa soție

Adrian Minune, unul dintre cei mai celebri maneliști, a vorbit despre prima sa iubire. La vârsta de doar 14 ani, artistul s-a ,,însurat” pentru prima dată cu o fată din Republica Moldova. Contextul politic de atunci și intervențiile mamei sale l-au împiedicat pe Adrian Minune să rămână alături de tânăra la care se mutase acasă.

În cadrul unei declarații pe care a făcut-o pentru emisiunea ,,Xtra Night Show”, manelistul a vorbit despre faptul că va deveni bunic pentru a doua oară. Cu această ocazie, Adrian Minune a rememorat amintiri din adolescența sa.

Adrian Minune, despre prima iubire din adolescența sa

Asumat și sincer, așa cum cei de acasă îl știu deja, Adrian Minune a povestit cum a ajuns să se însoare, pentru prima dată, la vârsta de 14 ani. La acea vreme, manelistul se îndrăgostise de o fată din Chișinău. Mama sa a fost cea care a venit și l-a luat cu forța de acolo. Ulterior, granițele cu Republica Moldova au fost închise, motiv pentru care atât manelistul, cât și fosta lui iubită și-au văzut de drum. Apoi, Adrian Minune a cunoscut-o pe Cati, femeia alături de care și-a întemeiat o frumoasă familie.

„Eu când am avut 14 ani m-am însurat la Chișinău. Am luat-o pe o domnișoară. (…) A venit mama după mine acolo, m-a luat cu forța. Mi-a zis ”mai mergi acasă, ne mai gândim”, apoi s-au închis granițele cu Republica Moldova, n-a mai mers niciun tren, n-a mai mers nimic. S-a întrerupt. Am găsit-o pe nevastă-mea, am fugit cu ea și uite-mă și acum tot cu nevastă-mea”, a mărturisit Adrian Minune, la Antena Stars.

Adriana Simionescu va deveni mamă în doar câteva luni

Adrian Minune este în culmea fericirii de când a aflat că fiica sa cea mică îi va aduce pe lume un nepot. Adriana Simionescu a confirmat public sarcina.

”Sunt fericită să vă anunț despre această minune care mi se întâmplă! Vă spun sincer că am emoții! Este o etapă nouă din viața mea, care vine cu multe schimbări! Nu mai puteam ține secret față de voi…așa că, VOI DEVENI MĂMICĂ ❤️”, a fost mesajul Adrianei Simionescu de pe Instagram.