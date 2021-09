Adrian Minune îşi sărbătoreşte în avans ziua de naştere! Artistul a dat o petrecere alături de câţiva apropiaţi

Adrian Minune împlinește mâine frumoasa vârstă de 46 de ani. În prezent, artistul poate spune că este un bărbat împlinit din toate punctele de vedere. Are o familie frumoasă, o carieră de succes şi prieteni adevăraţi. Alături de cântăreţ s-au adunat câţiva apropiaţi, printre care şi Alex Velea, iar împreună au dat startul distracţiei.

Adrian Minune a muncit mult pentru a ajunge unde este astăzi. Artistul a avut de înfruntat multe momente grele pentru ca familiei sale să nu îi lipsească nimic. Acum are tot ce şi-a dorit, cum spune şi proverbul „după muncă şi răsplată”.

Mâine este o zi importantă atât pentru cântăreţ, cât şi pentru familia lui numeroasă. Celebrul manelist împlineşte 46 de ani, însă petrecerea aniversară a început deja. Alături de Alex Velea, dar şi de alţi prieteni dragi, Adrian Minune se distrează, ba mai mult a publicat pentru fanii săi un filmuleţ pe reţelele de socializare.

CITEŞTE ŞI: ADRIAN MINUNE, DEZVĂLUIRI SINCERE DESPRE CEL MAI UMILITOR MOMENT DIN CARIERĂ. CUM A AJUNS ARTISTUL SĂ FIE ALUNGAT DINTR-O EMISIUNE: „POȚI SĂ FII SCUIPAT CA LĂUTAR”

În curtea casei sale, artistul a organizat o masă bogată cu „licori” scumpe şi gustări alese. De toate acestea s-a ocupat bineînţeles soţia cântăreţului care a apărut şi în imaginile publicate de acesta. Cati a avut grijă în permanenţă ca invitaţilor să nu lipsească nimic.

Tot din imagini am putut observa faptul că Alex Velea se află într-o formă de zile mari. Iubitul Antoniei a început să danseze la un moment dat pe ritmurile orientale.

În încheiere Adrian Minune a ţinut să le transmită un mesaj prietenilor virtuali: „Gata vă mulţumim. I love you (Vă iubesc n.r) că vrem să bem”.

Suma uriaşă pe care Adrian Minune a primit-o pentru o dedicaţie

Adrian Minune a fost invitat la Kanal D, iar în cadrul emisiunii “40 de întrebări cu Denise Rifai”, ocazie cu care manelistul a vorbit despre cea mai mare sumă de bani pe care a încasat-o după o reprezentație.

“A fost în America, în 2002, 60.000 de dolari”, a răspuns, cu sinceritate, Adrian Minune.

“Eu întotdeauna am cheltuit mai mult decât am câștigat, dar niciodată nu am făcut un milion de euro”, a mai precizat Adrian Minune.

Sursă foto: Facebook