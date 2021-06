Adrian Minune, dezvăluiri sincere despre cel mai umilitor moment din carieră. Cum a ajuns artistul să fie alungat dintr-o emisiune: „Poți să fii scuipat ca lăutar”

În cariera unui artist există momente de succes, dar și momente pe care cu greu le poți uita. Adrian Minune a vorbit despre cea mai umilitoare ipostază în care s-a aflat, în cadrul emisiunii 40 de întrebări cu Denise Rifai, de la Kanal D.

Mai exact, artistul a povestit că a fost umilit la o emisiune, acolo unde întârziase pentru 5 minute. Atunci când a intrat în platou, moderatorul, în loc să-l primească, l-a dat afară.

„De scuipat, poţi să fii scuipat ca lăutar, pălmuit chiar. Iar umilit poţi să fii şi când eşti înjurat, că vorbe sunt. Şi să vorbeşti foarte uşor când eşti beat, se poate.

Umilit eşti atunci când eşti neserios. Si mi s-a întâmplat prima dată nu la o nuntă. Mi s-a întâmplat la o emisiune a lui Tatulici.

Am ajuns cu cinci minute mai târziu şi mi-a zis ‘Te rog frumos să pleci acasă’. Aia a fost pentru mine o umilinţă.

Dacă ai ales să fii lăutar, trebuie să îţi accepţi meseria aşa, cu tot ce este” a spus Adrian Minune.

Ce avere are Adrian Minune

În cadrul emisiunii de la Kanal D, Adrian Minune a răspuns cu sinceritate la întrebarea: la ce sumă estimează averea.

”La o sumă inestimabilă, pentru că averea mea sunt cei trei copii(…) Referitor la evaluarea în presă e o minciună. Cea mai mare sumă pe care am câștigat-o a fost de la un teren, unde am fost trei asociați, ne-am luat împreună 1,5 milioane de euro, adică 500.000 fiecare. Am terenuri, da!”, a fost răspunsul dat de Adrian Minune la 40 de întrebări cu Denise Rifai, dar nu a vrut să dea alte amănunte despre averea sa.