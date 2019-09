Adrian Minune, “topit” după nepoțica lui. Ce imagine a postat artistul pe o rețea de socializare

Carmen Simionescu trăiește una dintre cele mai fericite perioade din viața sa. La începutului lunii august, frumoasa vedetă a adus pe lume o fetiță, iar sentimentul, după cum a declarat chiar ea, este inegalabil.

Fetița s-a născut cu o greutate de 2,8 kilograme, prin cezariană, iar Carmen Simionescu a recunoscut că nu a fost totul atât de ușor cum crezuse. Chiar se consideră, acum, o adevărată eroină, așa cum sunt – crede ea – toate mamele.

În extaz este și Adrian Minune, care a devenit bunic pentru prima dată. Artistul petrece tot timpul liber pe care îl are în compania micuței. Recent, pe o rețea de socializare, a apărut și o fotografie cu cântărețul și nepoțica lui, care a strâns în doar câteva minute sute de aprecieri.

“Să fie într-un ceas bun. Să aibă o viaţă frumoasă, Să vă trăiască Sofia şi să vă bucuraţi de ea şi să scoţi o melodie pentru Sofia, că şi pe fata mea o cheamă la fel 😍😍😍, Să îţi trăiască! Seamană tot cu Carmen!“, a fost unul dintre comentarii.

„Am născut ieri prin cezariană, o fetiță de 2,8 kilograme. Încercăm să ne acomodăm cu alăptatul și nu prea se satură de la mine. Nașterea în sine…eu am fost foarte pozitivă, am intrat în sala de operație râzând, m-au pus să le cânt pe masa de operație, dar ulterior au început durerile. O naștere nu e chiar atât de ușoară cum credeam eu că va fi. Mamelor, sunteți niște eroine! Suntem!” a declarat Carmen la puțin timp după ce a născut.