Adrian Mutu avea o poreclă ciudată când era mic: „Când au auzit băieții, au râs”

Multă lume îl știe pe Adrian Mutu datorită performanțelor sale în fotbalul românesc. Puțini sunt cei care știu, însă, care a fost porecla antrenorului de pe vremea când era copil.

Adrian Mutu este unul dintre cei mai cunoscuți și mai buni fotbaliști din România. Chiar dacă și-a încheiat cariera de fotbalist, acesta este acum antrenor al echipei la care nu demult juca.

Invitat în cadrul podcastului „Vreau să știu by Cătălin Oprișan” a vorbit printre altele, despre cum a ajuns să aibă o poreclă mai ciudățică.

Ce poreclă avea Adrian Mutu

În perioada când era la juniori, Adrian Mutu s-a „pricopsit” cu porecla „Broni”, datorită unei întâmplări mai atipice de pe vremea când nu atinsese încă succesul răsunător de astăzi.

”Mâncam la cantină și pe vremea aia rupeam grișul cu lapte. Era o delicatesă. Atunci venea în cănile alea de aluminiu, am mâncat vreo 5-6 porții, am mâncat până mi-a venit rău. Și când m-a văzut Mihai Ianovschi mi-a zis: Bă, mănânci ca un brontozaur!

Când au auzit băieții, au râs și așa mi-a rămas, dar nu pentru mult timp. Apoi mă strigau Bronto, era mai simplu. Peste un timp am fost la un turneu în Ucraina, am jucat foarte bine, am și câștigat turneul. Ucrainenii voiau să mă strige, au întrebat cum mă cheamă și ai noștri au spus: Bronto.

Ei n-au înțeles prea bine și mă strigau Broni, Broni, Broni! Și Broni mi-a rămas de la 10 ani până la finalul junioratului. Dacă mă strigă cineva Broni pe stradă, mă întorc”, a declarat Adrian Mutu în cadrul podcastului moderat de Cătălin Oprișan.