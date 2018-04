Este oficial! Adrian Mutu va prelua funcţia de antrenor al echipei FC Voluntari, în locul lui Claudiu Niculescu. Managerul sportiv al FRF a postat un mesaj pe rețelele de socializare, unde și-a anunțat fanii că îmbrățișează o nouă provocare și este foarte entuaziasmat de noua funcție.

“De azi imbratisez aceasta noua provocare cu seriozitate, încredere si determinare si sunt sigur ca intr-o zi fotbalul imi va răsplăti munca! Doamne ajuta”, a scris Adrian Mutu pe rețelele de socializare.

În acte va fi „secund”

Adrian Mutu are categoria A de antrenor, care îi dă dreptul că conducă o echipă de liga a II-a sau să fie în situaţia lui Nicolae Dică. Adică în acte să conducă un antrenor cu Licenţa Pro, Viorel Tănase în cazul FCSB-ului, iar el să fie trecut ca antrenor secund. Acest scenariu se va respecta şi în cazul lui Mutu la Voluntari, unde antrenor principal va fi, cel mai probabil, Mihăiţă Ianovschi.

„Am discutat cu Astra, Concordia, Botoşani… Mai este o lună până se termină campionatul, am timp să mă gândesc. Cu cei de la Voluntari m-am întâlnit aşa, amical. Nu am intrat în niciun detaliu. Sunt deschis să discut cu orice echipă. Vreau să antrenez, din vară vreau să fiu la o echipă, abia aştept„, a spus Adrian Mutu pentru Digi Sport, în urmă cu două zile.