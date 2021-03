Adrian Mutu dezamăgit după eliminarea României la EURO U21: „Uneori nu e de ajuns să dai totul, ăsta este fotbalul!”

Adrian Mutu, selecţionerul echipei naţionale de tineret a declarat într-o conferinţă de presă susţinută la finalul partidei cu Germania, că ratarea calificării în Final 8 la EURO U21 nu reprezintă în opinia sa o înfrângere a României având în vedere că „tricolorii mici” părăsesc competiţia neînvinși şi doar datorită golaverajului mai slab față de Germania și Olanda.

„Nu pot să spun că am pierdut calificarea. Nu o văd ca pe o înfrângere totală a echipei noastre. Pentru că până la urmă avem acelaşi număr de puncte cu Olanda şi Germania, doar golaverajul face diferenţa. Pe noi nu ne-a învins nimeni până la urmă. Dar uneori nu e de ajuns să dai totul, ăsta este fotbalul. Sincer nici nu ştiu cum să iau acest lucru… pe de o parte dezamăgirea este mare, pentru că nu ne-am calificat, deşi nu am pierdut niciun meci în acest turneu, dar şi mulţumiţi pe undeva… pentru că sinceri să fim, dacă întrebam înainte cine ne dă 5 puncte în această grupă, probabil erau foarte puţini care spuneau acest lucru. Rămâne experienţa unui turneu bun, în care băieţii au arătat că au inimă şi joacă cu dorinţă pentru tricolorul României. Au dat tot ce au avut pe teren şi asta face un antrenor mulţumit. Pentru că în afara rezultatului sunt şi alte lucruri care contează. Este Under-21 şi să nu uităm că pe lângă rezultatele pe care trebuie să le avem, şi eu cred că am arătat ca o echipă turneul ăsta, trebuie să îi pregătim pe băieţi pentru naţionala mare. Să fie învăţaţi cu astfel de ritm, să joci cu astfel de adversari de la egal la egal, să faci puncte cu asemenea echipe. Aşa cum am făcut noi. Şi cred că băieţii trebuie felicitaţi pentru atitudinea lor”, a declarat Adrian Mutu.

Acesta a precizat că la Jocurile Olimpice de la Tokyo îi va lăsa locul de antrenor al echipei naţionale de tineret lui Mirel Rădoi, actualul selecţioner al primei reprezentative.

„La Jocurile Olimpice voi merge în calitate de suporter şi de susţinător al lui Mirel Rădoi. Nu văd cum am putea merge acolo cu doi selecţioneri. Nu că nu s-ar fi întâmplat până acum, dar nu am făcut-o noi şi nici nu o să începem acum. Eu am spus ca Mirel să se ocupe de acest lucru, să conducă el echipa de tineret la Olimpiadă. Nu e nicio problemă, voi fi acolo ca suporter. Cred că Mirel are de unde alege, sunt jucători şi din generaţia trecută şi din actuala. Sunt jucători foarte buni care ştiu ce înseamnă spiritul de echipă şi de luptă şi cred că vor face o figură frumoasă la Tokyo”, a afirmat Mutu.