Adrian Nicolae: “Sunt gunoier!” Spaima din “Teambuilding” s-a reprofilat cu mândrie

După ce „Teambuilding” a rescris în cifre istoria cinematografiei românești, Adrian Nicolae, autoproclamat „Spaima”, și-a mutat atenția către o nouă ecranizare comică. Pelicula „Taximetriști” are scenariul elaborat de actorul-producător, care și-a atribuit și un rol de toată isprava. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Adrian Nicolae a vorbit despre proiectul ce pătrunde chiar astăzi în cinematografe, precum și despre compromisurile necesare când vine vorba de producțiile cinematice.

Printre actorii distribuiți în filmul „Taximetriști” se numără Monica Bîrlădeanu, Micutzu și Andi Vasluianu, artiști pentru care Adrian Nicolae a avut de elaborat replici de impact. După ce și-a făcut treaba la nivel scenaristic, vedeta a decis că ar fi momentul să se transforme în gunoier, pentru amorul artei.

Spaima din „Teambuilding” gestionează hate-ul primit de filmul în care a jucat: „Toată lumea caută un compromis!”

CANCAN.RO: Cum e cu valul de hate care a venit a doua oară pentru „Teambuilding”?

Adrian Nicolae: Valurile de hate și de love sunt trecătoare. Tot ce sper e să construim ceva suficient de solid ca să treacă apa și să rămână pietrele pe care le punem noi aici.

CANCAN.RO: În ultima perioadă de când voi, gașca asta care creează filme de vreo doi trei ani, ați dat startul unui nou curent în care se fac mai multe filme. Nu vreau să zic că toată lumea face film mai bun sau mai prost…

Adrian Nicolae: Căutarea de a face filme populare nu e nouă. E drept că acum probabil a fost o dinamică nouă și interesantă dată de oameni care au venit din mediul neacademic să facă aceste filme. Dar uite că treptat cele două dimensiuni, zona asta de film de artă și zona asta de film strict comercial, ușor ușor se vor apropia.

Toată lumea caută un compromis între una și alta, nimeni nu vrea să facă un film superficial, la fel cum nimeni nu vrea să facă un film consistent la care se uită doar el și cu părinții lui. Deci eu năzuiesc spre acest tip de compromis.

CANCAN.RO: Până într-un punct tu nu ai fost mainstream, mă gândesc că ai avut orgoliul ăsta al tău de actor de a nu juca într-un film convențional.

Adrian Nicolae: E o gândire destul de vechiuță asta cu artistul care e într-un turn de fildeș, n-ajunge lumea la el, astea sunt prostii. Cumva toată miza unui artist este ca arta lui să ajungă la oameni. Noi trebuie să ne exprimăm așa cum simțim și de aici încolo doar oamenii aleg. Nici ca actor de teatru nu mi-ar fi convenit să fac un spectacol la care să vină doi oameni.

Adrian Nicolae a conceput parte din scenariul filmului „Taximetriști”, prezent din 20 ianuarie în cinema: „Sunt gunoier!”

CANCAN.RO: Pentru că tu ești maestrul roastului în România, dintre toți pe care i-ați roastuit, ce vedetă ți se pare ție că s-a supărat cel mai tare sau că n-a ținut la glume?

Adrian Nicolae: Am avut noroc ca toți să fie super OK, am avut numai oameni mișto. Am avut Spike, Dorian Popa, Doroftei, Bendeac, n-am fi ales pe cineva predispus să se supere la niște glume.

Toți oamenii ăștia au înțeles perfect despre ce e vorba acolo și mai ales m-a bucurat pe mine că au înțeles perfect de ce facem chestia asta. Că toate încasările au fost donate unor cauze caritabile. De ce să te superi când ajuți oameni?

CANCAN.RO: Nu ți se pare că acum orice glumă răutăcioasă e roast?

Adrian Nicolae: E posibil ca oamenii, pentru că au fost expuși mai mult la conceptul ăsta de roast, să interpreteze că orice glumă răutăcioasă e roast. Dar asta nu ține de noi.

Eu cred că o glumă răutăcioasă poți s-o numești roast atunci când e într-un cadru în care fiecare om știe ce se întâmplă acolo. Nu prea poți să numești roast o glumă pentru care nu ai primit acordul persoanei pe care o jignești.

CANCAN.RO: Tu ești taximetrist în filmul „Taximetriști”?

Adrian Nicolae: Nu sunt eu taximetrist, eu sunt gunoier în filmul ăsta, serios!

