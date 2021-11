Adrian Sînă a făcut show peste hotare! Artistul a cântat la o nuntă de pakistanezi. „Parcă am fost într-un film la Bollywood”

Adrian Sînă este iubit și peste hotare. Recent, artistul a fost invitat în Pakistan, acolo unde a cântat la o nuntă. Atmosfera a fost una incendiară, iar pakistanezi au fredonat fiecare piesă a artistului.

Adrian Sînă se află în Pakistan, acolo unde are în desfășurare un turneu în Hunza, menit să promoveze turismul în Pakistan. Pe lângă concertele pe care le-a pregătit, Adrian Sînă a participat și la o nuntă de pakistanezi, unde a ridicat atmosfera. Melodiile acestuia au răsunat în boxe, iar invitații s-au arătat extrem de încântați. Atmosfera a fost incendiară și toată lumea s-a distrat pe măsură. (CITEȘTE ȘI: ANCA SEREA ȘI ADRIAN SÎNĂ AU ANIVERSAT 6 ANI DE CĂSĂTORIE! „FERICIȚI PÂNĂ LA ADÂNCI BĂTRÂNEȚI NU ESTE UN BASM, ESTE O OPȚIUNE”)

Adrian Sînă s-a declarat flatat de invitația primită și a fost uimit să vadă cum pakistanezi știu fiecare cuvânt din piesele sale. Artistul a publicat în mediul online mai multe fotografii de la eveniment și a declarat că a trăit unul dintre cele mai impresionante momente din cariera sa.

„Cu siguranța unul dintre cele mai spectaculoase momente din cariera mea, o nunta superba in Lahore. Parcă am visat, parca am fost intr-un film la Bollywood…”, a scris Adrian Sînă, în dreptul imaginilor.

Adrian Sînă și Anca Serea s-au mutat în casă nouă

Anca Serea și Adi Sînă se mută în casă nouă. Cuplul a ales să nu părăsească cartierul în care locuiesc în prezent, au ales doar o casă care să le ofere mai mult spaţiu. Pentru că cei șase copii au crescut şi au fiecare nevoie de locul lui, părinţii au acţionat în consecinţă.

Anca Serea și Adi Sînă s-au apucat serios de treabă. Cei doi au reuşit să vândă vechea vilă în care locuiau şi au investit 500.000 de euro în cumpărarea altei case.

„Ne mutăm din nou. Unde stăm acum, stăm cu chirie și ne-am hotărât să achiziționăm o casă a noastră în același cartier. Acum urmează partea cea mai grea. Trebuie să renovăm casa. Ea nu arată rău acum, dar Anca își dorește să o refacă în totalitate”, a declarat Adrian Sînă.

