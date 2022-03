Adrian Sînă, dezvăluiri din intimitate. De ce nu mai împarte artistul acelaşi dormitor cu soţia sa: „Eu dorm în living, pe canapea”

Adrian Sînă a făcut recent câteva dezvăluiri despre relaţia sa. Mai exact, cunoscutul artist a mărturisit că el şi partenera sa de viaţă nu mai împart acelaşi dormitor. Cântăreţul nu îşi mai găseşte locul în casă şi nici în intimitatea camerei sale deoarece locul a fost ocupat de copiii săi. Iată ce alte dezvăluiri a mai făcut.

Anca Serea și Adrian Sînă au o relaţie frumoasă de mai bine de 11 ani, iar împreună au şase copii: David, Sarah, Noah, Ava, Moise și Leeah. Atât artistul, cât şi vedeta de televiziune reuşesc să îşi împartă timpul în aşa fel încât cei dragi să nu le simtă lipsa. În schimb, se pare că nu reuşesc să mai împartă casa în care trăiesc.

Deşi fiul cel mare al vedetei, David, a plecat în Olanda la facultate, iar în locuinţă au mai rămas cinci copii, spaţiul pare că tot nu este suficient.

Anca Serea și Adrian Sînă nu mai dorm împreună

Adrian Sînă a mărturisit că dormitorul cuplului a devenit camera copiilor, iar în fiecare seară este nevoit să îşi caute un alt loc în care să se odihnească.

„Se întâmplă foarte des să nu ne vedem. Eu sunt acasă ca și la hotel. Eu dorm în living, pe canapea. Dormitorul nostru s-a transformat în camera copiilor. Îți dai seama că nu e chiar plăcut, că eu nu am nici baia mea, nu am nici patul meu. Am o bocceluță cu pasta de dinți și mă plimb… Astăzi folosesc eu baia asta? Că aici e ocupat… Și în seara asta poate reușesc să dorm într-un pat normal. E bătaie pe fosta cameră a lui David. Eu m-am bucurat de camera lui David pentru un timp, dar a venit Sarah”, a povestit artistul.

Cu toate acestea, Adi Sînă nu vrea să se oprească aici şi mărturiseşte că îşi mai doreşte copii: „Mai facem copil!”, în timp ce Anca Serea însă a reacționat speriată: „Stai așa, că m-ai luat prin surprindere, negociem. Cum adică? Ce spui acolo, măi bărbate?”.

Sursă foto: Arhivă Cancan