Adriana Bahmuțeanu a fost la un pas de a-și pune capăt zilelor! „M-am întrebat ce caut eu în viața asta atât de tristă”

Adriana Bahmuțeanu și-a deschis sufletul în cadrul unui interviu recent și a vorbit despre cel mai greu moment prin care a trecut. Fosta soție a lui Silviu Prigoană a fost la un pas de a-și pune capăt zilelor, după ce i-a murit un copil la 3 săptămâni de la naștere.

Adriana Bahmuțeanu apare mereu cu zâmbetul pe buze în public, însă de-a lungul timpului, aceasta nu a încercat să ascundă momentele grele prin care a trecut. Chiar și atunci când i-a fost greu, fosta prezentatoare TV a reușit să vadă partea bună a lucrurilor și mereu a găsit o soluție pentru problemele sale. Cu toate acestea, există un moment din viața brunetei pe care aceasta ar vrea să îl uite.

În 2009, Adriana Bahmuțeanu a trecut prin trauma vieții sale

Adriana Bahmuțeanu și-a pierdut un copil la doar trei săptămâni de la naştere. Băiețelul se născuse prematur și a cântărit doar 900 grame. Vedeta s-a luptat ani de zile să își revină după acest moment, însă depresia a fost mult mai puternică. La un moment dat, vedeta a fost la un pas de a-și pune capăt zilelor.

„Eram la nebuni azi dacă nu m-aș fi resetat așa. La spitalul 9. Sunt foarte sigură. Am avut multe momente de cotitură. Am avut multe momente în care am vrut să-mi iau zilele. M-am întrebat ce caut eu în viața asta atât de tristă. (…) Când mi-a murit copilul am zis că mai rău de atât nu are ce să mi se întâmple. Am fost o legumă ambulantă. Un zombie. Mi-am închis telefonul. Aveam 300 de apeluri pe zi. M-am simțit foarte singură”, a dezvăluit Adriana Bahmuțeanu în podacastul ‘Tare de tot’.

Pe lângă lupta cu depresia, Adriana Bahmuțeanu începuse să se simtă tot mai singură. Persoanele pe care le considera apropiate, au început să dispară rând pe rând din viața ei, iar singurul sprijin i-a rămas mama sa. Fără ajutorul acesteia, vedeta recunoaște că nu și-ar fi putut reveni.

„Dacă nu era mama mea cred că clacam. (…) Oamenii erau curioși ce se întâmplă în viața mea ca să facă un subiect. Nu să vadă cum mă simt. (…) A fost foarte greu să depășesc perioada aceea. Poți să pierzi orice în viață, nu se compară ca grad de durere când îți pierzi propriul copil. (…) M-am mobilizat pentru ceilalți copii. Am vindecat în timp durerea asta. În timpul pandemiei am simțit că sunt vindecată. Regretul rămâne oricum”, a mai povestit vedeta.