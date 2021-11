Adriana Bahmuțeanu, amenințată de fostul soț: “Ori te împaci cu mine, ori, dacă nu, te împușc!”

Adriana Bahmuțeanu nu-l poate uita pe bărbatul cu care s-a căsătorit pe când avea doar 18 ani. Acesta era extrem de violent, iar la un moment dat chiar a amenințat-o cu moartea, după despărțire.

Adriana Bahmuțeanu a recunoscut că, în adolescență, a făcut o mare greșeală. A plecat de acasă la doar 18 ani și s-a măritat cu un bărbat care, ulterior, i-a făcut doar zile amare. În cel mai recent interviu, prezentatoarea TV a vorbit despre clipele teribile prin care a trecut cu cel care spera să-i fie sufletul pereche.

“Am plecat de acasă când mi-am găsit un iubit, cu care ulterior m-am și căsătorit, fără să știe nimeni. Eram adolescentă, în ultimul an de liceu. Ne-am cuplat și ne-am logodit, pentru că el era dintr-o familie de preoți. Dar nu ne-am înțeles. Familia lui a considerat că este bine să ne facă o logodnă, ca să nu facem păcate în fața lumii. Am stat câțiva ani împreună.

A fost o relație toxică și ne-am despărțit. Am fugit vreo două luni de el și am stat la o prietenă. Era un om violent, nu numai cu mine, ci și cu propriii lui părinți. Îmi pare bine că mi-am găsit tăria să plec din acea casă și să rup relația cu el, deși îmi era foarte frică pe vremea aia de el. Îmi era frică că o să mă omoare sau o să-mi facă ceva rău.

Eram foarte tânără, aveam vreo 18-19 ani. Intrasem în presă, îmi doream să lucrez și el nu mă lăsa. La un moment dat mi-am găsit tăria să plec. Am plecat doar cu ce aveam pe mine și i-am zis că nu mă mai întorc”, a povestit Adriana Bahmuțeanu, în cadrul emisiunii “În oglindă”.

Adriana Bahmuțeanu: “Mi-a făcut foarte mult rău!”

Într-un final, Adriana Bahmuțeanu s-a despărțit de bărbatul care o agresa și s-a mutat la o prietenă. Ulterior, fosta parteneră a lui Silviu Prigoană era amenințată cu moartea.

“După vreo lună, două, m-a sunat să discutăm, să-mi dea hainele, să punem lucrurile la punct, să divorțăm. A venit în casă la prietena mea și a zis: ‘Vreau să vorbesc cu ea în particular, fără să fie nimeni!’. Prietena mea, lucrând la Guvern, erau doi ofițeri SPP în casă. Noi ne-am dus în altă cameră.

A scos un pistol și mi l-a pus în cap. A zis: ‘Ori te împaci cu mine, ori, dacă nu, te împușc!’. Nu știu dacă era un pistol adevărat, nu mi-am dat seama în momentele alea, dar am avut tăria de caracter să îi zic: ‘Ok, împușcă-mă! Nu mă mai întorc la tine! Eu o să mor și tu te duci la pușcărie!’. Și uite că n-am murit. M-a urmărit multă vreme, mi-a făcut foarte mult rău, mi-a fost frică că o să mă omoare”, a încheiat Adriana Bahmuțeanu.