Afacere amoroasă cu Carmen de la Sălciua în rolul principal! Și-ar fi dat afară fostul iubit. „Își bate joc de oameni și nu îi plătește!”

Carmen de la Sălciua și Nelu Popa au încheiat orice fel de colaborare pe plan profesional, dar și personal. Cu toate acestea, fostul coleg de trupă și iubit al cântăreței pare să nu fi trecut peste acest episod din viața lui. Saxofonistul și-a taxat din nou fosta parteneră.

Carmen de la Sălciua și Nelu Popa au format o echipă reușită atât pe plan profesional, cât și sentimental. Cei doi ar fi fost împreună timp de 3 ani și jumătate, relație ce a fost făcută public de către saxofonist. Imediat după declarațiile sale, Carmen de la Sălciua și-a schimbat complet atitudinea față de partenerul ei și chiar l-a dat afară din trupă. Cei doi ar fi colaborat timp de 14 ani pe plan profesional.

Nelu Popa nu a iertat-o nici acum pe Carmen de la Sălciua

Citește și: CARMEN DE LA SĂLCIUA, DEVASTATĂ DIN CAUZA DANEI ROBA. CE MESAJ A TRANSMIS ARTISTA: ”CHIAR DACĂ NU POATE SĂ VADĂ ACESTE MESAJE…”

La un an de când a fost alungat din trupa cu care artista cânta la evenimente, Nelu Popa face o serie de declarații dure la adresa fostei sale iubite. Saxofonistul nu o iartă nici acum pe Carmen de la Sălciua și are de gând să nu se oprească aici. Bărbatul o acuză pe artistă că l-a lăsat pe drumuri, fără job, că își bate joc de oamenii de lângă ea și că are tulburări de comportament.

Saxofonistul va merge până în pânzele albe pentru a-și face dreptate și pentru a scoate la iveală adevărul despre omul Carmen de la Sălciua.

„Eu la începutul sezonului 2022 am anunțat că vreau să plec. Am spus că anul 2023 eu voi pleca din formația lui Carmen de la Sălciua. După aparițiile mele, ea s-a supărat că am recunoscut în presă că am fost împreună. Apoi în luna august nu mai găsea motive să mă lase acasă. Asta pentru că eu am recunoscut în presă. Carmen a încercat să-mi facă mie rău cu chestia asta, nu se face așa ceva. Nu faci asta nici celui mai mare dușman.

Nu lași omul în mijlocul sezonului acasă. Eu am fost corect și am anunțat de la început. Lucrurile au fost simple și eu am vrut să fiu om. Doar că nu am avut cu cine să fiu om. Pentru că ea nu e om, e o persoană care își bate joc de oamenii de lângă ea. Nu-i plătește. Face ce face și se vede unde a ajuns cu comportamentul ei de om de stradă. Sunt lucruri care nu se fac”, a declarat Nelu Popa.

Saxofonistul continuă seria declarațiilor și mărturisește faptul că cea mai mare umilintă a primit-o din partea fostei sale iubite. Carmen de la Sălciua l-ar fi lăsat fără job, în mijlocul sezonului și consideră că a fost taxat mult prea dur pentru simplul motiv că a fost sincer și și-a asumat public relația amoroasă cu ea.

„Nu aș fi făcut niciodată asta, dacă eram în locul lui Carmen, să dau omul afară la mijlocul sezonului. Indiferent cât de bun sau cât de rău ar fi fost, nu lași omul fără pâine. Lucrurile nu se fac așa, este pur și simplu inadmisibil. Acum, mulți au comentat că nu o să fim solicitați. Dar uite că suntem. Eu aș vrea să povestesc mai multe la un moment dat. Vreau ca oamenii să știe cine a fost Carmen de la Sălciua, cine a fost Culiță Sterp, cine a fost toată lumea. Vreau să spun de la început ce a fost”, a mai spus Nelu Popa.

Citește și: CARMEN DE LA SĂLCIUA, DEZVĂLUIRI INEDITE DIN CULISELE CĂSNICIEI CU MARIAN CORCHEȘ. ADEVĂRUL DESPRE RELAȚIA ARTISTEI CU SOACRA

Cu toate acestea, Nelu Popa pare să traverseze o perioadă înfloritoare în viața lui. Din punct de vedere profesional cariera muzicală este în plină ascensiune, mai ales de când se implică în tot mai multe proiecte. ”Etno sax” este piesa lansată în urmă cu 10 zile, intrumentală ce a intrat în Trending cu aproape 200.000 de vizualizări.

Fostul coleg de trupă al lui Carmen de la Sălciua pare să fie din ce în ce mai bine și pe plan sentimental. Cârcotașii chiar au sesizat o apropiere între el și Bianca, fosta parteneră a lui Marian Corcheș, actualul soț al lui Carmen de la Sălciua. Coincidență sau nu, Bianca a distribuit în mediul online o piesă semnată de Nelu Popa. În semn de apreciere și susținere, cei doi și-au trimis, prin intermediul comentariilor, mai multe inimioare și aprecieri.